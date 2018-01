Zápas Borussie a Herthy skončil remízou, rozhodcovia neuznali Dudov zásah

BERLÍN 19. januára (WebNoviny.sk) – Hertha Berlín remizovala 1:1 s Borussiou Dortmund v piatkovom stretnutí 19. kola najvyššej nemeckej futbalovej sútaže I. bundesligy.

Za domácich sa do streleckej listiny zapísal hneď po prestávke Davie Selke, za hostí v 71. minúte vyrovnal Šindži Kagawa. Slovenský obranca Peter Pekarík sedel v tomto súboji na lavičke náhradníkov, Ondrej Duda hral do 77. minúty. Duda mohol v 62. minúte poslať Herthu do vedenia 2:0, ale jeho zásah rozhodcovia neuznali pre postavenie mimo hry.

I. Bundesliga – 19. kolo

piatok

Hertha Berlín – Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

Góly: 46. Selke – 71. Kagawa

Peter Pekarík sedel na lavičke náhradníkov, Ondrej Duda (obaja Hertha) hral do 77. min

Tabuľka Bundesligy:

1. Bayern Mníchov 18 14 2 2 40:12 44

2. Lipsko 18 9 4 5 30:26 31

3. Dortmund 19 8 6 5 40:25 30

4. Schalke 18 8 6 4 29:24 30

5. Leverkusen 18 7 7 4 35:26 28

6. Mönchengladbach 18 8 4 6 28:30 28

7. Augsburg 18 7 6 5 28:23 27

8. Hoffenheim 18 7 6 5 28:23 27

9. Eintracht Frankfurt 18 7 6 5 21:19 27

10. Hannover 18 7 5 6 27:28 26

11. Hertha Berlín 19 6 7 6 27:27 25

12. Wolfsburg 18 3 11 4 21:21 20

13. Stuttgart 18 6 2 10 14:21 20

14. Freiburg 18 4 8 6 18:32 20

15. Mainz 18 4 6 8 21:31 17

16. Brémy 18 3 7 8 14:21 16

17. Hamburg 18 4 3 11 15:26 15

18. Kolín nad Rýnom 18 2 3 13 12:33 9