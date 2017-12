Zápas hviezd Slovenskej basketbalovej ligy ovládol Tím Rančík, formát bol ako v NBA

BRATISLAVA 16. decembra (WebNoviny.sk) – Tím Radoslava Rančíka zdolal mužstvo na čele s kapitánom Petrom Sedmákom 117:108 v sobotňajšom zápase hviezd Slovenskej basketbalovej ligy Eurovia SBL v bratislavskej Hant aréne. Tohtoročný premiérový formát duelu „najlepších“ kopíroval zmeny v NBA. Obaja kapitáni si vyberali svoj káder bez ohľadu na geografickú či klubovú príslušnosť, po dvoch hráčoch nominovala redakcia oficiálneho webu SBL.

Najužitočnejším mužom stretnutia sa stal kapitán víťazného tímu Radoslav Rančík. Hviezda domáceho Interu Bratislava sa v exhibícii blysla 7 úspešnými trojkami a celkovo nazbierala 26 bodov. „Veľmi pozitívne hodnotím All Star zápas. Dúfam, že sme potešili oko každého diváka, ktorý si vybral cestu sem do Hant arény. Užili sme si to ako hráči, dúfam, že si to užilo aj publikum,“ skonštatoval výsledok podujatia Rančík. Za pravdu mu dal aj zdolaný kapitán Peter Sedmák: „Treba poďakovať všetkým organizátorom, hráčom a všetkým ľuďom za to, čo pripravili. Bolo to na vysokej úrovni. Zápas bol veľmi pekný, zaslúžene ho vyhral tím Radoslava Rančíka.“

Najkreatívnejším smečom sa v záverečnej súťaži jednotlivcov predviedol Bobby Brown z PP & TV Raj Žilina. „Som šťastný, že som triumfoval, ale úprimne, z môjho pohľadu bola najhoršia ukážka smečov, aké som kedy ukázal,“ cituje víťaza oficiálny web SBL.

Najlepším spoza trojkového oblúka sa stal kmeňový hráč KB Košice Igor Marič, ktorý vo finále zdolal Dalibora Hliváka z Karlovky, keď dosiahol 20 bodov oproti súperovým pätnástim. „Som veľmi šťastný. V prvom rade by som chcel povedať, že celá akcia bola zorganizovaná pekne. Potešilo ma, že som tu mohol byť, odrobiť si svoje v trojkárskej súťaži a vyhrať ju,“ povedal Marič.

Zápas hviezd SBL

Tím Rančík – Tím Sedmák 117:108

Rozhodovali: Ženiš, Gálová, Margala, 2500 divákov

Zostavy a body:

Tím Rančík: R. Rančík 26 (7 trojok), Djurič 15, Marič 7, Barač 6, B. Tomič 0 (Nzege 26, Sitton 20, Rožánek 7, Abrhám 6, Bowman 4)

Tím Sedmák: Walton 18, Stamenkovič a Žiak po 14, Sedmák 10, Vlahovič 6 (Tyus 17, Avramovič 15, Hlivák a Vašl po 7, Martin 0)

Hlasy (zdroj: basketliga.sk):

Teo Hojič (tréner Tímu Rančík): „Pekný zážitok, pekný zápas pre mňa aj pre hráčov a verím, že aj pre divákov.“

Oliver Vidin (tréner Tímu Sedmák): „Myslím si, že bola perfektná atmosféra. Potešilo ma, že prišlo veľa ľudí. Dúfam, že sme odviedli dobrý a kvalitný výkon a urobili dobrú šou. Myslím si, že o tomto má All Star zápas byť, aby si ho všetci užili a bola sranda. Myslím si, že to vyšlo.“