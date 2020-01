Zápas hviezd Tipsport ligy vyhral Gáboríkov tím, najužitočnejším hráčom bol Hickmott

Víťazom exhibičného Zápasu hviezd hokejovej Tipsport ligy sa v nedeľu popoludní v Trenčíne stal tím pod vedením Mariána Gáboríka. Nad mužstvom Mariána Hossu triumfoval 16:14, do celkového skóre sa počítali aj góly dosiahnuté v súťažiach zručností.

Najužitočnejším hráčom zápasu sa stal kanadský útočník Banskej Bystrice Jordan Hickmott, ktorý sa v zápase zaskvel hetrikom.

Diváci na Zimnom štadióne Pavla Demitru dlho na úvodný gól nečakali. Už po 17 sekundách sa strelecky presadil najlepší kanonier súťaže Marcel Haščák, ktorý strelou z ťažkého uhla prekonal trenčianskeho Mateja Tomeka.

Ten kapituloval aj o tri minúty neskôr po góle Václava Stupku, ale tímu Mariána Gáboríka sa ešte do prestávky podarilo vyrovnať. Dvakrát sa strelecky presadil kanadský útočník Jordan Hickmott pôsobiaci v Banskej Bystrici.

Do druhej tretine išli vo vedení 8:5 hráči tímu Mariána Gáboríka, ktorí lepšie zvládli súťaže zručnosti. V nich sa až o päť gólov, ktoré sa pripočítavali k celkovému skóre, postaral zvolenský Brock Trotter.

Ten sa dvakrát presadil v nájazdoch trojíc a premenil všetky tri strelecké pokusy ponad postavené autá. V súťaži tvrdosti získali oba tímy po jednom bode, pretože Mitch Versteeg aj Martin Štajnoch trafili puk rýchlosťou 149 km/h.

Po druhej desaťminútovke viedol tím Mariána Gáboríka 13:8, ale Hossovci dokázali v súťažiach zručností znížiť na 13:15 z ich pohľadu. Darilo sa im najmä v samostatných nájazdoch, kde strelil o tri góly viac než ich súper.

V záverečnej tretine sa obe mužstvá už pozornejšie strážili a tím Mariána Gáboríka si udržal víťazstvo o dva góly (16:14). Po zápase bol vyhlásený za najlepšieho hráča duelu Jordan Hickmott.

Zápas hviezd Tipsport ligy 2019/2020

Tím Gáborík – Tím Hossa 16:14

Góly: 6. Hickmott (Tomek), 7. Hickmott (Southorn, Abdul), Trotter (nájazdy trojíc), Trotter (nájazdy trojíc), Štajnoch (tvrdosť strely), Trotter (strela ponad auta), Trotter (strela ponad auta), Trotter (strela ponad auta), 12. J. Sukeľ (Kozák, Chovan), 12. Michal Chovan (Kozák, J. Sukeľ), 18. Hickmott (Trotter, Tomek), 19. Trotter (Vandas), 20. Alderson (Southorn), Zigo (presnosť streľby na terč), J. Sýkora (strela spod strechy štadióna), 26. Zigo (Alderson) – 1. Haščák (Starosta, Abdul), 4. Stupka (M. Versteeg, Košarišťan), M. Versteeg (tvrdosť strely), Mikyska (strela ponad autá), Mikyska (strela ponad autá), 11. Haščák (Starosta, Abdul), 13. Kollár (Corrin), 13. M. Versteeg, Mikyska (samostatné nájazdy), Mikyska (samostatné nájazdy), Haščák (samostatné nájazdy), Abdul (presnosť streľby na terč), Hossa (strela spod strechy štadióna), 30. Stupka

Hlasy:

Marián Gáborík (manažér víťazného tímu): „Bol to vynikajúci zážitok a prvotriedna šou. ´Chalani´ sa bavili na ľade a tiež zápas mal svoju úroveň. Videli sme krásne akcie a tiež treba poďakovať starším hráčom, ktorí sa zapojili do súťaží zručností. Stále to ešte majú v rukách. Ja som si zápas maximálne užíval a myslím si, že všetci si prišli na svoje. Klobúk dolu pred organizátormi, pretože to celé bolo na profesionálnej úrovni.“

Marcel Haščák (autor troch gólov Tímu Hossa): „Chcel som zápas vyhrať. To sa síce nepodarilo, ale som rád, že bolo vypredané a diváci boli spokojní. Sme z toho nadšení a dúfam, že bude ešte veľa takýchto akcií. Veľmi som si to užil. Vždy rád hrám v Trenčíne, diváci mali opäť skvelé pokriky. Akurát ma mrzí, že nikto nerozbil to auto v súťaži, bolo by to veľmi zábavné.“

Matej Tomek (brankár víťazného tímu): „Myslím si, že celý víkend aj dnešný zápas bol skvelý. Som rád, že som si to mohol užiť aj s niektorými spoluhráčmi z reprezentácie. Padlo veľa gólov, diváci videli veľa pekných akcií, takže sa to dá hodnotiť iba pozitívne. Určte som nechcel prehrať a tiež som sa chcel vytiahnuť proti spoluhráčom z Trenčína.“