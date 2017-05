Zápas proti Rusom mohol podľa Jánošíka vyzerať inak, ak by nedali rýchly gól

KOLÍN NAD RÝNOM 13. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou ďalšie neúspešné vystúpenie na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku.

Prvý gól v 72. sekunde

Zverenci Zdena Cígera v sobotu v Kolíne nad Rýnom podľahli výberu Ruska hladko 0:6. Tón duelu udal veľmi rýchly gól, keď “zborná” otvorila skóre stretnutia už v 72. sekunde.

“Rusi boli lepší, ale myslím si, že by sa im hralo ťažšie, ak by nedali rýchly gól. Duel mohol vyzerať inak. Dostať od Rusov gól hneď na začiatku, to je potom ťažké,” skonštatoval obranca Adam Jánošík.

Pri porovnaní oboch tímov sa dalo čakať, že ruský výber získa tri body. Prekvapením nie je ani šesť strelených gólov zverencov trénera Olega Znaroka.

Menším prekvapením bolo, že Rusi pustili Slovákov do viacerých dobrých šancí. Prejavila sa však veľké slabina hokejistov spod Tatier – koncovka. “Nepadá nám to tam ani z najväčších šancí. Veľmi nás to mrzí, ale nedá sa nič robiť,” poznamenal 24-ročný zadák.

V nedeľu proti Američanom

Už v nedeľu popoludní čaká na Slovákov zápas proti výberu USA a radi by v ňom získali nejaký bodík.

“Musíme ísť do každého zápasu naplno, platí to aj v nedeľu pre súboj proti Američanom. Chceme ukázať, že či vyhráme alebo prehráme, tak na ľade necháme všetko,” pokračoval Adam Jánošík.

Ak by sa slovenskému mužstvu podarilo zabodovať, nemuselo by sa až tak obávať možného zostupu z elitnej kategórie. “Verím, že sa nám to podarí už v nedeľu,” dodal Jánošík.