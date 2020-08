Zápas Slovana proti Klaksvíku odložil koronavírus, Kmotrík ml. ďakuje UEFA a kritizuje miestne úrady

Duel 1. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2020/2021 medzi tímom KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov a slovenským šampiónom ŠK Slovan Bratislava odložili na piatok 21. augusta. Informáciu priniesol slovenský klub na svojom oficiálnom webe.

Kmotrík ml. hovorí o zvláštnej situácii

Dôvodom je výskyt koronavírusu vo výprave Slovana, ochorenie COVID-19 však nemal žiadny hráč, ale člen realizačného tímu.

„V prvom rade sa chceme poďakovať UEFA, že nám vyhovela a spolu s nami urobila maximum, aby sa zápas odohral. Ceníme si ich iniciatívu a angažovanosť v situácii, keď do hry vstúpili miestne úrady, ktoré robia všetko pre to, aby sa zápas neodohral a aby nám situáciu čo najviac sťažili. Je to naozaj zvláštna situácia, pretože podľa protokolu UEFA môžeme hrať, no miestne inštitúcie sa konaniu zápasu snažia všemožne zabrániť. Sme radi, že stále máme šancu a v piatok sa pobijeme o postup do ďalšieho kola. Veríme, že sa všetko uskutoční v duchu fair-play a rozhodne sa na ihrisku,“ uviedol generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Z Bratislavy priletia „noví“ hráči Slovana

Doplnil tiež: „Podnikli sme kroky, aby sme v zmysle protokolu UEFA mali v piatok k dispozícii minimálne 13 negatívne testovaných a pripravených hráčov. V praxi to znamená, že z Bratislavy priletia hráči z kádra A-mužstva, ktorí neboli v nominácii na Faerské ostrovy a ak to bude potrebné, možno sa k nim pripojí aj niekto z juniorky. Samozrejme, všetci budú pretestovaní. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že z našej strany sme splnili protokol UEFA. Postupujeme presne podľa tohto protokolu a na Faerských ostrovoch máme osemnásť hráčov, ktorí mali dvakrát po sebe negatívne testy. Preto sa pokúsime opätovne pretestovať týchto hráčov, aby mohli byť vyňatí z karantény a mohli zasiahnuť do piatkového zápasu. Urobíme pre to maximum, no chceme byť pripravení na všetky scenáre, preto sme zabezpečili lietadlo pre ďalšiu skupinu hráčov, ktorí pricestujú z Bratislavy.“

Aby sa Slovan vyhol riziku a naplnil predpisy protokolu Return to play (minimálne 13 hráčov na súpiske), vycestuje z Bratislavy do dejiska zápasu ďalšia výprava. Medzitým sa zástupcovia klubu na Faerských ostrovoch pokúsia zabezpečiť opätovné testy a vyňatie hráčov z miestnej karantény. „Táto situácia je nesmierne komplikovaná a náročná. Prakticky 24 hodín denne však vyvíjame maximálne úsilie pre riešenie tejto situácie a zachovanie šance odohrať tento zápas a pobiť sa o postup do ďalšieho kola. Verím, že nám to spoločne vyjde a zvládneme to. Ďakujeme za vašu podporu aj na diaľku,“ uzavrel Ivan Kmotrík ml.