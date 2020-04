Zápasy v maskách či zákaz gólových osláv? Der Spiegel ponúkol model, ako by sa mohla dohrať bundesliga

V nemeckom periodiku Der Spiegel predstavili dva modely, ktoré by umožnili obnovenie bundesligových futbalových zápasov ročníka 2019/2020.

Dve možnosti, ako sa bude hrať

V Nemecku by radi spustili súťažný kolotoč na začiatku alebo v polovici budúceho mesiaca. Najviac sa spomína 9. máj, no konečné rozhodnutie nebude na futbalových funkcionároch, ale na politikoch, pričom verdikt sa neočakáva skôr ako 30. apríla.

Prvý model počíta s komplexnou ochranou všetkých zainteresovaných osôb až do konca sezóny 2019/2020, tzn. futbalistov, realizačné tímy, zdravotníckych pracovníkov a ďalších, ktorí by s nimi mohli prísť do kontaktu. Takýto variant by mal zahŕňať aj karanténu pre všetkých účastníkov, napríklad umiestnenie vo veľkom hoteli až do konca súťaže.

Masky sa majú meniť každých 15 minút

Druhá možnosť je založená na nosení špeciálnych masiek v podaní hráčov a rozhodcov. „Nemá ísť o bežné rúška, ktoré ľudia v tomto období denne nosia na verejnosti, ale masky podľa vyšších lekárskych štandardov,“ píše Der Spiegel, cituje ho aj web sport.pl.

Masky by sa nemali zosúvať z tváre počas šprintov, pri hlavičkovaní či osobných súbojov. Futbalisti by mali mať zakázané sa ich počas zápasu dotýkať. Ak by náhodou maska niekomu skĺzla na zem, rozhodca by mal prerušiť zápas.

Z hygienických dôvodov by sa mali masky vymieňať každých 15 minút, väčšina hráčov by tak počas duelu spotrebovala až šesť takýchto masiek. Zakázané majú byť aj spoločné oslavy po strelených góloch a diskusie s rozhodcami podobne, ako to plánujú aj v poľskej Ekstraklase.