Zápis rodného čísla spoločníkov môže spôsobiť kolaps Obchodného registra

Zápis rodného čísla spoločníkov do konca septembra budúceho roka môže spôsobiť kolaps obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., tak ako tomu bolo v prípade zápisu konečného užívateľa výhod.

„Spoplatnenie tejto byrokratickej povinnosti považujem za nesprávne, pretože splnenie tejto povinnosti nesúvisí s podnikateľskými potrebami a životom podnikateľa. Je to požiadavka štátu“, hovorí bratislavská registrová sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková z platformy sudnamoc.sk

Aktuálna právna úprava obchodného registra nerieši podmienky cezhraničného premiestnenia sídla právnických osôb, pokiaľ nejde o cezhraničné zlúčenie alebo o nadnárodné spoločnosti. V praxi tak dochádza k tomu, že sa cezhranične premiestňujú právnické osoby – dlžníci na daniach, poistnom, alebo dlžníci zamestnancom. Neexistuje právna úprava obchodného registra, ktorá by cezhraničné premiestnenia sídla takýchto dlžníkov regulovala. „Na uvedené sme Ministerstvo spravodlivosti SR upozorňovali, aj ja osobne“, vysvetľuje Dana Jelinková Dudzíková.

Súdny dvor Európskej únie ešte v roku 2017 v tejto súvislosti pripomenul, že ochrana záujmov veriteľov, zamestnancov a menšinových spoločníkov patrí medzi naliehavé dôvody všeobecného záujmu uznané Súdnym dvorom. V tejto súvislosti majú členské štáty možnosť prijať všetky potrebné opatrenia pri cezhraničnom premiestnení sídla, ktorými sa má zabrániť podvodom alebo ich postihovať. „Slovenská republika dosiaľ neprijala žiadne opatrenie, aby sa zabránilo podvodom pri cezhraničnom premiestnení sídla právnických osôb nie nadnárodného charakteru alebo aby mohli byť takéto podvody postihované“, hovorí Dana Jelinková Dudzíková.

V neposlednom rade treba podľa sudkyne Dany Jelínkovej Dudzíkovej upozorniť ešte na jednu dôležitú vec. Ustanovenie §309b odsek 4 Civilného mimosporového poriadku týkajúce sa automatizácie a zrýchlenia konaní o zrušení spoločnosti nefunguje. Ministerstvo spravodlivosti SR nemá žiadne funkčné programové a technické prostriedky. Aj preto sa novou právnou úpravou od 1.10.2020 týkajúcou sa zrušenia spoločností, naopak zvýši zaťaženosť obchodného registra, keďže do 1.10.2020 stačil oznam o začatí konania o zrušenie spoločnosti v Obchodnom vestníku, zatiaľ čo od 1.10.2020 je potrebné poznamenať začatie konania o zrušenie spoločnosti v obchodnom registri, čo znamená osobitný druh konania. Do 1.10.2020 sa viedlo o zrušení spoločnosti jedno konanie. Od 1.10.2020 pribudlo aj nové, podružné konanie, o zápise konania o zrušenie spoločnosti do obchodného registra. „V podstate je to konanie o konaní, ktorého dôsledkom bude len ďalšie zaťaženie obchodného registra a z toho vyplývajúce znechutenie podnikateľov z dôvodu ešte pomalšieho konania“, hovorí Dana Jelinková Dudzíková.

