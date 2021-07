Záplavy v Číne si vyžiadali najmenej 12 mŕtvych, armáda musela odstreliť priehradu (foto)

Čínska armáda odstrelila priehradu, aby vypustila nahromadenú záplavovú vodu ohrozujúcu jednu z najľudnatejších provincií.

Operácia v utorok v noci v meste Luo-jang prišla po tom, ako si prudké záplavy v provincii Che-nan vyžiadali najmenej 12 mŕtvych. Obyvatelia hlavného mesta Čeng-čou uviazli v metre, ale aj v školách, bytoch či kanceláriách.

Prívalové dažde naprieč provinciou narušili dopravu i pracovný život, keď sa ulice zmenili na rieky, ktoré so sebou brali autá a zaplavovali domy. Do bezpečia museli evakuovať viac ako 100-tisíc ľudí.

Voda zasiahla aj svetoznámy šaolinský kláštor, ktorý sa nachádza severne od Čeng-čou.

The Chinese army warned that a stricken dam in the centre of the country „could collapse at any time“ after being severely damaged in torrential storms that killed at least three people and brought the region to a standstill https://t.co/i6LdGver4F

— AFP News Agency (@AFP) July 20, 2021