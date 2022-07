Zapletalová sa pomaly dostáva do formy pred ME v Mníchove, krajanke Ledeckej bude na MS držať palce

Slovenská prekážkarka Emma Zapletalová na vlaňajších OH v Tokiu splnila limit na júlové majstrovstvá sveta v atletike v americkom Eugene, ale pre zranenie členka z marca sa na nich nezúčastní.

Olympijská semifinalistka v behu na 400 m prekážok sa momentálne pripravuje na augustový európsky šampionát v nemeckom Mníchove.

Dvadsaťdvaročná Nitranka sa s odstupom času priznala, že bolo pre ňu ťažké zmieriť sa s neúčasťou na MS, aj keď ako jediná Slovenka splnila ostrý limit (55,40 s).

Dráha za bazén

„Musela som to nejako prijať. A snažila som sa pracovať tak, ako to len išlo. Dráhu som vymenila za bazén a hlavným cieľom bolo, aby som nestratila kondičku. Takže namiesto behania som plávala. Keď to bolo čerstvé, tak som atletiku nedokázala ani len sledovať. Nevidela som žiadne behy, nesledovala som výsledky. Proste to nešlo. Až keď som to celé nejako prijala a postupne sa blížil návrat na dráhu, tak až potom som si pozrela aj nejaké tie súboje,“ uviedla Zapletalová pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu.

Zranenie si vyžiadalo dlhšiu liečbu a špeciálne tréningové metódy.

Špeciálne tréningy

„To, čo som momentálne nastavil v rámci tréningového plánu, sa nedá k ničomu prirovnať. Ak by sme boli v poriadku, tak ladíme formu a sme na šampionáte. Teraz sa rozbiehame po šiestich týždňoch plávania a máme štyri týždne na to, aby sme sa pripravili na európsky šampionát. Musíme stihnúť aj špeciálnu vytrvalosť, popracovať na rýchlosti. Čakajú nás aj špeciálne prekážkové tréningy a prekážkový rytmus. Najdôležitejšie bude to, aby sa dostala do takzvaného špeciálneho tempa. Aby zvládla odtiahnuť celú štvorstovku. A čo sa týka prekážok a techniky, tak tu je fajn, že má z predchádzajúcich sezón nejaké tie návyky a skúsenosti. Preto verím, že do toho nabehne relatívne rýchlo,“ vysvetlil tréner Peter Žňava.

Namiesto Zapletalovej bude v Eugene súťažiť v behu na 400 m prekážok úradujúca majsterka Slovenska v tejto disciplíne Daniela Ledecká, ktorá v aktuálnej sezóne zažiarila aj na mítingu P-T-S v Šamoríne.

Ďalšou konkurentkou pre obe prekážkárky by raz mohla byť talentovaná Rebecca Slezáková, ktorej sa darilo na nedávnych majstrovstvách Európy atlétov do 18 rokov v Jeruzaleme.

„To ma veľmi potešilo, že sme na Slovensku už dve. Teraz dokonca už tri, pretože tu máme aj Rebeccu Slezákovú. A teším sa, že budeme môcť medzi sebou súperiť,“ skonštatovala Zapletalová.

Veľká konkurencia

Žňavu tiež teší, že je na Slovensku taká veľká konkurencia v disciplíne 400 m prekážok: „Som rád, že práve naša disciplína sa na Slovensku dostáva k tým lepším a že rastie konkurencia. A to nie len u žien, ale aj u mužov. Vyzerá to tak, že na 400 m prekážok nastúpia na majstrovstvách Európy až traja muži a dve ženy. No a päť účastníkov v jednej disciplíne na veľkom podujatí, to je skôr rarita.“

Zapletalová sa priznala, že MS v Eugene kvôli časovému posunu nebude sledovať v živom vysielaní, ale svojej krajanke Ledeckej bude držať palce: „Určite dám prednosť tomu, aby som sa dobre vyspala a pripravila sa na tréning. Navyše, sledovať preteky, na ktorých neštartujem, hoci by som mala a mohla, je aj tak zvláštne. Na internete sa, navyše, výsledkom a videám ujsť nedá, takže ma to na sociálnych sieťach zaručene niekde dobehne. Danku, samozrejme, podporím a určite jej pošlem nejakú povzbudivú správu, nech dobre reprezentuje Slovensko a slovenské prekážky.“