Zapletalová si odniesla domov zlato, stala sa majsterkou Európy do 23 rokov na 400 m prekážok

Slovenská reprezentantka Emma Zapletalová získala zlatú medailu v sobotňajšom finále na 400 m prekážok na majstrovstvách Európy pretekárov do 23 rokov v atletike v estónskom Tallinne.

Vo finále nielenže utvorila slovenský rekord 54,28 s (doposiaľ 55,19 s, pozn.), ale aj rekord šampionátu. Doterajším maximom ME bol čas 54,50 s).

Štvrté zlato v histórii

Zverenka Petra Žňavu získala pre slovenskú atletiku štvrté zlato v histórii ME do 23 rokov. Pred ňou sa dvakrát tešil guliar Mikuláš Konopka (1999, 2001) a pred štyrmi rokmi šprintér Ján Volko na 200 metrov.

„Je to neskutočný pocit, stále tomu nemôžem uveriť. Išla som si za tým, verila som, že mi to vyjde, ale teraz, keď sa to naozaj stalo, neviem čo k tomu povedať. A navyše ešte k tom tomu aj taký osobák! Som prekvapená, veľmi ma to teší. Vedela som, že mám na to, aby som prelomila 55 sekúnd a len som čakala, kedy to príde. Ale až také zlepšenie som neočakávala. Verila som v čas okolo 54,60,“ povedala 21-ročná Zapletalová na facebooku Slovenského atletického zväzu.

Súperky si príliš nevšímala

Ako vraví, súperky vo finále príliš nevnímala, snažila sa bežať naplno svoj vlastný beh.

„Som nesmierne rada, že mi prvý raz vyšlo bez zaváhania všetkých desať prekážok. A či mám rezervy? No neviem, uvidíme. Nechajme sa prekvapiť,“ zakončila Zapletalová.