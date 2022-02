Zapredanec a vlastizradca, vypočul si minister Naď po tréningu svojho syna

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) sa v statuse na sociálnej sieti Facebook pýta, prečo by mali deti trpieť kvôli rodičom. Reaguje tak na incident z víkendu, kedy sa bol pozrieť na tréning svojho syna Daniela v Dúbravke. „Málokedy mám voľný víkend, tak som si to nenechal ujsť,“ napísal.

Celý tréning podľa neho prebehol úplne štandardne a pokojne. Po jeho skončení však pri odchode zo štadióna videl skupinku asi štyroch až piatich ľudí, zjavne rodičov detí, ktorí naňho tlieskali a jeden z nich kričal „zapredanec” a „vlastizradca”. „Prišlo mi to dosť trápne, ako sa správali, keďže som tam bol ako rodič a nie ako minister obrany a nechápem, prečo tých pár jedincov malo potrebu sa takto strápňovať pred deťmi,“ uviedol Naď.

Za celý incident sa šéfovi rezortu obrany ospravedlnil aj prezident klubu HOBA. „Je mu podľa jeho slov ľúto, že pár jedincov horšieho mentálneho nastavenia, o ktorých mentálnom nastavení sa všeobecne vie, rozbíja komunitu rodičov v klube,“ napísal ďalej Naď s tým, že pán prezident klubu zároveň svoj názor prezentoval aj všetkým trénerom a rodičom športujúcich detí. „Ja sám som následne dostal veľa správ od rodičov, že sa za tých pár dezolátov a antivaxerov vyslovenie hanbia,“ priblížil minister obrany.

V závere statusu Naď pridal aj ostrejšie slová. „Naše deti nemôžu za našu prácu či za politiku, priatelia. A vy, dezoláti, žiaľ, vaše deti musia žiť s vami v jednej domácnosti. Verím, že ich vzdelanie bude lepšie ako vaše a rovnako tak ich morálka. Mňa ani neurazíte, ani nezastrašíte. Ale seba ste teda zhovadili poriadne. Viem, že pri svojej mentálnej výbave tomu nerozumiete, ale aj Vaše vlastné deti sa za vaše správanie hanbia. Ja sa len modlím za to, aby vaše deti nemuseli dlho zažívať také zlo, ako vy šírite okolo seba. Boh s Vami… Dani, ďakujem Ti za to, že si taký úžasný a silný ako si. Prepáč mi, že kvôli politike to musíš dostávať aj ty. Ľúbim Ta.“