Zariaďovanie bytu uľahčí rozšírená realita – ukáže, ako nábytok vyzerá u vás doma

BRATISLAVA 26. marca 2019 (WBN/PR) – Chodíte po nábytkových showroomoch a všade majú vystavených len pár kusov sedačiek, postelí, skríň či stolov. Ale práve tie, čo ste si vyhliadli na webe, sú len na objednávku. Vyberáte si na základe rozmerov, obrázkov a vzoriek dekorov. Až keď po týždňoch čakania nábytok dovezú, vidíte, či ste dobre trafili a naozaj sa hodí do vašej obývačky alebo spálne. Zariaďovanie bytu je vzrušujúca zábava, ale aj časovo náročný a stresujúci proces. Pozná to každý, kto si tým prešiel. O niečo lepšie je na tom ten, kto zverí celý interiér architektovi a dostane od neho vizualizáciu svojho nového príbytku. Bežným ľuďom aj architektom pri zariaďovaní a navrhovaní výrazne pomôžu moderné technológie virtuálnej a rozšírenej reality, ktoré sa stávajú súčasťou online predaja. Vďaka nim si tovar môžu lepšie predstaviť.

Na notebooku, smartfóne alebo tablete si vyberiete typ a veľkosť sedačky, navolíte si materiál a farbu poťahu, namierite objektív na miesto, kam ju chcete umiestniť a vidíte, ako by vyzeral vo vašej obývačke. Môžete sa s prístrojom prechádzať dookola a pozrieť sa na zvažovanú sedačku zo všetkých strán a porovnať si takto viacero sedačiek, ktoré sa vám páčia. Keď sa definitívne rozhodnete, vložíte vybraný a nakonfigurovaný nábytok do nákupného košíka internetového obchodu, zaplatíte a presne viete, čo dostanete.

„Hlavná myšlienka je ukázať zákazníkovi, ktorý nakupuje na e-shope, ako bude produkt vyzerať u neho doma. Teraz to zväčša funguje tak, že keď si zákazník nevie produkt predstaviť podľa ponuky v online predajni, ide si ho pozrieť do kamennej predajne a tam si ho kúpi. Týka sa to všetkých nadrozmerných produktov,“ hovorí Kamil Kušnirák, CEO a partner v spoločnosti SmartBase. Riešením je práve opísané využitie rozšírenej reality a tiež technológia virtuálnej reality, ktorá zobrazuje 3D modely produktov vo virtuálnom prostredí vzorového interiéru. Aktuálne využívajú tieto technológie už dva e-shopy z dielne SmartBase a v krátkom čase pribudne ďalších päť.

Pre kupujúcich aj pre architektov

Prvou realizáciou je riešenie e-shopu Drezydokuchyne.sk, ktoré sa vďaka nasadeniu virtuálnej reality v internetovom obchode stalo finalistom Microsoft Awards 2018. „Výber drezu a batérie, ako aj celé zariaďovanie kuchyne, je špecifický problém,“ podotýka zakladateľ e-shopu Peter Markech, CEO spoločnosti Webniture. Preto chcel okrem koncových zákazníkov osloviť ponukou 3D modelov drezov, batérií a doplnkov aj architektov, ktorí si ich veľmi jednoducho vedia pridať do vizualizácie kuchyne a naceniť pre svojich zákazníkov.

Drezydokuchyne.sk bol pre Webniture pilotný projekt, kde virtuálnu realitu nasadili do už fungujúceho internetového obchodu. Cieľom bolo získať konkurenčnú výhodu a prilákať viac potenciálnych zákazníkov. Zároveň si vyskúšať technológie pred spustením nového e-shopu s nábytkom, kde je využitie virtuálnej a rozšírenej reality pre koncového zákazníka širšie. „Pripravujeme 3D modely, čalúnenia a dekory, ktoré si budú môcť používatelia prispôsobiť,“ opisuje Peter Markech.

Komplexné riešenie pre e-shopy aj výrobcov

Podľa Kamila Kušniráka je využitie virtuálnej a rozšírenej reality v maloobchode na Slovensku len v začiatkoch. Hlavným problémom sú chýbajúce 3D modely produktov. SmartBase preto rieši problém komplexne od výroby samotných 3D modelov prostredníctvom špeciálneho stroja, ktorý produkt nasníma a s využitím výpočtovej kapacity cloudu Microsoft Azure vygeneruje model prispôsobený na použitie v mobilných zariadeniach a vo webovom prostredí. Ďalším krokom je vývoj aplikácie pre rozšírenú realitu, ktorá je zatiaľ k dispozícii pre iPhone a iPad, v budúcnosti pribudne aj pre zariadenia so systémom Android.

Ukázalo sa, že záujem o využitie technológií virtuálnej a rozšírenej reality majú zákazníci z rôznych segmentov – nábytkárskeho, automobilového, výrobcovia a predajcovia drezov, podláh či kľučiek, architekti pri navrhovaní domov aj interiérov. Všetci majú spoločné to, že potrebujú nástroj, ktorý umožní zákazníkom pozrieť si produkt predtým, než je vyrobený. Všetky e-shopy, ktoré SmartBase hostuje alebo prevádzkuje, sú postavené na kombinácii technológií Microsoft Office 365, Microsoft Azure, komunikačných botov, aplikačných a dátových analýz prebiehajúcich v cloude. Platformu dokážu integrovať s rôznymi systémami.

„Všetky rozhodnutia robíme na základe analýzy dát. Cestu vidíme v inovatívnej forme predaja, čiže v spájaní kamenného a online retailu cez 3D nástroje a analytické dáta,“ zdôrazňuje Kamil Kušnirák. SmartBase a Webniture začali spolupracovať ako štartujúce spoločnosti pred piatimi rokmi, dnes majú spoločnú firmu, ktorá sa zaoberá práve dátovými analýzami či automatizáciou marketingu. Moderné technológie pomáhajú zároveň odstrániť najväčší problém maloobchodu, ktorým je práca s ľuďmi a ich nedostatok. „Riešenie internetového obchodu je do maximálnej miery automatizované. Po uhradení objednávky platobnou kartou systém automaticky posiela faktúry, vygeneruje štítky priamo u dodávateľa, kde si tovar vyzdvihne kuriér a doručí ho priamo zákazníkovi, čím sa šetria náklady na logistiku a skladovanie,“ opisuje Peter Markech.

Obchodníci idú do cloudu

Príbeh spolupráce SmartBase a Webniture potvdzuje trendy, ktoré pozoruje v spolupráci s partnermi aj technologická spoločnosť Microsoft. „Počet partnerov, ktorí prešli na cloud, každým rokom rastie. Firmy potvrdzujú, že práca v cloude je omnoho efektívnejšia a výnosnejšia, otvára nové príležitosti u zákazníkov vrátane zahraničných trhov a posúva doterajší dodávateľský vzťah do partnerskej roviny,“ zhrnul pri odovzdávaní Microsoft Awards 2018 Dalibor Kačmář, Senior Partner Lead Microsoftu v Českej republike a na Slovensku.

Podľa nedávneho prieskumu Microsoftu práve firmy z oblasti retailu najčastejšie vnímajú digitálnu transformáciu ako príležitosť na rast, uviedlo to až 86 percent respondentov z krajín strednej a východnej Európy. Najväčšou motiváciou obchodníkov na prechod na digitálne technológie je získanie nových zákazníkov, zlepšenie ich zážitku a spokojnosti pri nakupovaní. Podľa prieskumu plánuje viac ako polovica retailových spoločností v najbližšom čase investovať do prieskumov a analýzy dát, mobilných aplikácií a sociálnych sietí a vyše 40 percent respondentov do cloudu.

Digitálnu transformáciu firiem a odvetví podporuje aj Microsoft. Pomôcť chce nielen svojimi produktmi, ale snaží sa zároveň inšpirovať firmy úspešnými príkladmi. Najlepším a najinovatívnejším projektom udeľuje ocenenia Microsoft Awards.

Pozrite si prehľad všetkých ocenených riešení v rámci Microsoft Awards 2018.