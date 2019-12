Zásielkovňa spúšťa inovatívnu službu Medzi Nami

Od 26. novembra môžete využívať na posielanie balíkov už aj Zásielkovňu. Postačuje k tomu jednoduchá mobilná aplikácia.

Blížia sa vianočné sviatky. To znamená aj častejšie posielanie zásielok. Málokomu sa však chce zabíjať čas lúštením cenníkov, vypisovať podacie lístky, adresy na balíky a stáť v dlhom rade. Vďaka aplikácii Zásielkovňa a novej revolučnej službe Medzi Nami môže byť zasielanie úplne jednoduché a rýchle. Zabudnite na stereotyp, tvrdí Alexander Jančo, CEO Zásielkovňa, s ktorým vám prinášame rozhovor.

V čom je služba Medzi Nami inovatívna?

Doteraz bola Zásielkovňa vnímaná ako logistická firma, ktorá doručuje balíky od e-shopov. Dnes sa to ale mení. Sme logistickou firmou pre všetkých. Službou Medzi Nami spustila Zásielkovňa zasielanie zásielok pre každého z nás. Ktokoľvek potrebuje niečo zaslať svojim blízkym, známym, alebo aj inštitúciám, môže prísť k nám. Všetko funguje jednoducho cez mobilnú aplikáciu, ktorú môžete používať ak ste odosielateľ alebo adresát. Celý proces stiahnutia aplikácie, registrácie a odoslania zásielky zrealizujete rýchlo a intuitívne. Zásielku nielenže odošlete, ale aj sledujete jej doručenie a nájdete si ju následne v archíve. Aplikácia Zásielkovňa nahrádza otravné papierovanie. Na podanie a vyzdvihnutie zásielky sa používa len kód vygenerovaný Zásielkovňou. Výhodou služby je, že zásielku môžete poslať nielen na naše výdajné miesta, ale aj na adresy alebo vrátiť späť do e-shopu. Dokonca aj za hranice. V prvej etape sme spustili odosielanie do Českej republiky, budúci rok plánujeme Maďarsko. Súbežne sme spustili službu Medzi Nami aj v Čechách smerom na Slovensko.

Na akom princípe funguje služba Medzi Nami?

Samotné odosielanie zásielky sme maximálne zjednodušili. Pred odoslanie zásielky stačí v aplikácii dostupnej pre Android aj iOS zadať meno príjemcu, jeho telefón a e-mail, vybrať cieľovú krajinu, cieľové výdajné miesto alebo zadať adresu pre doručenie kuriérom. Cenu vidíte vždy prehľadne a bez skrytých poplatkov. Ako posledné budete potrebovať platobnú kartu. Platenie je rýchle a bezpečné. Prebieha on-line cez platobnú bránu. Po zaplatení je u nás zásielka zaevidovaná, čo vám potvrdí správa o vygenerovanom hesle. Vrátenie zásielky späť do e-shopu je ešte jednoduchšie – stačí zadať iba kód, ktorý Vám e-shop uviedol, ak má s nami dohodnutú službu Spätná zásielka. V takom prípade odosielateľ neplatí za zásielku. Teraz už stačí iba zásielku správne zabaliť a doniesť na miesto Zásielkovne, kde poviete heslo, obsluha ju prevezme, vytlačí štítok a odošle.

Alexander Jančo, CEO Zásielkovňa. Foto: Zásielkovňa (3452)

Prečo vznikol tento nápad?

Zákazníci chceli pohodlné zasielanie aj medzi sebou, ktoré dobre poznajú a využívajú pri objednávaní tovaru z e-shopov. Preto sme prišli s riešením, ktoré im to umožňuje. Som hrdý na to, že sme prví na trhu s takouto službou, ktorá je ukážkou inovačného potenciálu našej spoločnosti. Verím, že spolu s ňou prinesieme trochu sviežeho vetra do balíkového trhu a dáme našim zákazníkom novú voľbu.

V čom spočívajú najväčšie výhody služby Medzi Nami oproti konkurencii?

Myslím, že dávame našim zákazníkom slobodu. Zákazník si vyberie kde chce doniesť zásielku, kam ju pošle, ako ju pošle, nemusí nič vypisovať a dokonca ju môže dať prebrať hocikomu. Služba je jednoduchá, rýchla a pohodlná. Pár klikov, heslá, ale žiadne papiere, štítky, dlhé čakanie v radoch. Viac ako 3200 výdajných miest a doručenie už aj nasledujúci pracovný deň, to sú výhody, ktoré dávajú službe vynikajúce vyhliadky na úspech.

Okrem rýchlosti a jednoduchosti je bezkonkurenčnou výhodou služby Medzi Nami určite aj cena. Zásielku môžete poslať už od 2,50 eur v rámci Slovenska a do Čiech za skvelých 3,30 eur, pričom si môžete zvoliť aj doplnkové služby, napríklad dobierku, vyššie poistenie alebo overenie veku pri výdaji zásielky. Zásielkovňa akceptuje zásielky so súčtom strán do 120 cm a jednou stranou maximálne 50 cm (napr. 50x40x30 cm) a do hmotnosti 5 kg. Inými slovami väčšinu bežných zásielok, ktoré si posielame medzi sebou. Navyše služba Medzi Nami automaticky obsahuje sledovanie zásielok, poistenie minimálne do 15 €, sms/e-mail notifikácie, vrátenie nedoručenej zásielky späť. Platba kartou za dobierku je rovnako už v cene dobierky. Stav doručenia vidíte priamo v aplikácii. Príjemca dostáva o doručení zásielky samozrejme e-mail a sms.

Medzi Nami je revolučná služba, s ktorou máte možnosť odosielať zásielky pomocou mobilnej aplikácie komukoľvek a kamkoľvek. Navyše dáva ľudom slobodu.

Aplikácia Zásielkovňa.sk je dostupná pre iOS aj pre Android:

https://apps.apple.com/cz/app/z%C3%A1silkovna/id1439905771

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zasilkovna.app&hl=cs

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Zásielkovňa