Zástanca brexitu Lawson sa nechce vzdať výhod členstva v Európskej únii, označili ho za pokrytca

LONDÝN 31. mája (WebNoviny.sk) – Bývalý britský minister financií Nigel Lawson, ktorý patril k vedúcim osobnostiam hnutia za vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie, teraz žiada o trvalý pobyt vo Francúzsku.

V stredu to potvrdil pre magazín The Connexion, čo je mesačník pre Angličanov a Američanov žijúcich vo Francúzsku. Viacerí britskí politici, ktorí sa angažovali, naopak, proti vystúpeniu krajiny z EÚ, Lawsona označili za pokrytca, pretože zatiaľ čo britských občanov sugestívne presviedčal o výhodách brexitu, on sám sa nakoniec nechce vzdať výhod členstva v EÚ a radšej žiada o trvalý pobyt v jednej z členských krajín Únie.

Lawson bol britským ministrom financií ešte vo vláde Margaret Thatcherovej v rokoch 1983 až 1989. V posledných desaťročiach sa tento vplyvný konzervatívec profiloval najmä ako vášnivý euroskeptik a pozornosť vzbudzoval tiež popieraním vplyvu človeka na klimatické zmeny.