Poslanci nemajú rozhodovať o väzobnom stíhaní Fica, toto je kompetencia súdov

Ak poslanci schvália vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie, neznamená to, že poslanec pôjde automaticky do väzby. Znamená to, že „dovolia” súdu takéto rozhodnutie urobiť. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Nadácie Zastavme korupciu (NZK) Lucia Pazičová.

„Poslanci nepoznajú dôkaznú situáciu, nečítali uznesenie o obvinení a nemôžu situáciu posúdiť objektívne. Nazdávame sa, že súdy by mali rozhodovať aj bez povolenia od poslancov. Tak, ako je to v prípade advokáta Mareka Paru, Roberta Kaliňáka, či ktoréhokoľvek iného občana Slovenskej republiky,” hovorí Zuzana Petková, riaditeľka NZK.

Podľa nadácie by poslanecký mandát nemal slúžiť ako štít pred zákonným postupom. „Vyzývame preto poslancov, aby rozhodovanie o tom, či obvinený má, alebo nemá byť väzobne stíhaný, nechali na súdy,“ uviedla nadácia.