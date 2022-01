Zaťaženie startupov a slobodných povolaní je neprimerané, rezort hospodárstva pracuje na znižovaní regulácie

Slovensko má oproti priemeru krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) neprimerané zaťaženie predovšetkým v oblasti startupov a slobodných povolaní. Na sociálnej sieti na to upozornil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec. Ako dodal, od marca roku 2020 rezort hospodárstva kontinuálne pracuje na znižovaní existujúcej regulácie pre všetkých podnikateľov.

Spomenul prvý a druhý balíček opatrení, teda Kilečko 1 a Kilečko 2, ale aj reformu one in – one out a one in – two out. „Zníženie regulácie môže povzbudiť firmy, aby boli inovatívnejšie a efektívnejšie, čím sa zvýši produktivita a životná úroveň,“ skonštatoval Oravec.

Zároveň dodal, že sa tejto téme budú na ministerstve venovať aj tento rok a zamerajú sa aj na začínajúcich podnikateľov a slobodné povolania.