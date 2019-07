Zatkli expremiéra Abbásího, Pakistan vyšetruje jeho úlohu v kauze dovozu zemného plynu z Kataru

Pakistanské úrady zatkli bývalého premiéra obvineného v súvislosti s dovozom zemného plynu z Kataru. Šahíd Abbásí pôsobil ako premiér takmer rok po tom, ako v júli 2017 v úrade skončil Naváz Šaríf, ktorý si v súčasnosti odpykáva sedemročný trest za korupciu.

Abbásího zatkli vo štvrtok, keď autom pricestoval do mesta Láhaur. Úrady vyšetrujú jeho úlohu v zadávaní zákazky pre firmu na výrobu skvapalneného zemného plynu, v ktorej expremiér pôsobil ako akcionár. On však odmieta, že by sa dopustil zločinu.