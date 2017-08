Zatkli známeho rappera, mal ubodať na smrť bezdomovca

NEW YORK 3. augusta (WebNoviny.sk) – V New Yorku zatkli 57-ročného rappera Nathaniela Glovera, známeho z rapovej formácie Grandmaster Flash and the Furious Five, v ktorej vystupoval pod menom Kidd Creole.

Glover mal v noci z pondelka na utorok po hádke ubodať na smrť bezdomovca Johna Jollyho, informuje polícia. Rapper sa k obvineniu zatiaľ nevyjadril.

Podľa člena vyšetrovacieho tímu, ktorý si prial zostať v anonymite, sa Glover pustil do hádky s bezdomovcom a na jej konci ho viackrát bodol nožom. Päťdesiatpäťročného bezdomovca previezli do nemocnice, kde krátko na to podľahol zraneniam.

Formácia Grandmaster Flash and the Furious Five vznikla koncom 70. rokov v Bronxe a za svoju kariéru vydala len dva radové albumy, The Message (1982) a On The Srenth (1988), ale až dvanásť kompilácií a výberoviek. V roku 2007 uviedli Grandmaster Flash and the Furious Five ako prvú rapovú formáciu do Rokenrolovej siene slávy.