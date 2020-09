Počet nakazených koronavírusom v Česku a Rakúsku dramaticky rastie. Bude Slovensko zatvárať hranice?

aktualizované 9. septembra 11:41

V otázke zatvárania hraníc musí prísť prvotný impulz od epidemiológov. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS).

Šéf diplomacie však zdôraznil, že zatváranie hraníc považuje za krajné riešenie. Minister tiež označil nárast počtu infikovaných v Česku a Rakúsku za dramatický.

Niečo sa urobiť musí, tvrdí Korčok

„Prvý impulz musí prísť od epidemiológov, ale to, čo zaujíma najviac vás všetkých, je zatváranie hraníc, a to je z môjho pohľadu krajné riešenie,“ reagoval minister na otázky novinárov v súvislosti so stúpajúcim počtom nakazených v Česku. Za utorok 8. septembra tam pribudlo takmer 1 200 prípadov.

Podľa Korčoka by sa mali hľadať také riešenia, ktoré Slovensku dajú flexibilitu. „Vieme si predstaviť všeličo. Časové obmedzenie pre návštevy, testovanie, meranie teploty. Jednoducho, také opatrenia, ktoré budú čo najviac znižovať riziko, ale niečo sa urobiť musí,“ uzavrel Korčok.

Klus navrhuje sfunkčniť semafór

Slovensko by podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martina Klusa (SaS) malo sfunkčniť semafór krajín a zaraďovať krajiny ako Česko, Belgicko a Rakúsko do žltej zóny. Klus si podľa vlastných slov vie predstaviť, že v prípade takzvaných žltých krajín by boli obmedzenia spojené napríklad s dĺžkou pobytu v danom štáte, meraním teploty pri návrate, či testom na koronavírus.

Klus verí, že k uzavretiu hraníc nepríde. Slovensko bude v stredu 9. septembra rokovať v Slavkovskom formáte s Českom a Rakúskom. Maďarsko svoje hranice zatvorilo.