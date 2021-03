Zatvárenie ekonomiky nebude podľa Hegera potrebné, výrazne ubudol počet čiernych okresov

aktualizované 16. marca 19:40

Zatváranie ekonomiky nebude potrebné. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to oznámil minister financií a zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger. Pandemická situácia sa totiž stabilizovala a mierne sa zlepšuje. Heger však upozornil, že ešte stále nie je čas na masívne uvoľňovanie opatrení.

Zároveň informoval, že pandemická komisia považuje za nevyhnutné predĺžiť núdzový stav o ďalších 40 dní. Ak by sa nepredĺžil, zrútil by sa totiž systém pandemickej ochrany.

Všetky ukazovatele klesajú

Ako informoval štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura, mobilita obyvateľstva ostáva na rovnakej úrovni. Všetky pravidelne sledované ukazovatele majú klesajúci trend, reprodukčné číslo zostáva na približne rovnakej úrovni. Záchranná zdravotná služba hlási nižšie počty výjazdov k pacientom s COVIDom, čo by sa malo premietnuť do nižšieho zaťaženia nemocníc.

Aktuálna situácia a jej vývoj v súvislosti s koronavírusom na Slovensku. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR.

„V nemocniciach je stále menej nakazeného personálu, čo pozitívne vplýva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Stachura. Hlavným problémom je však nedostatok lôžok pre kritických pacientov, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu. Úmrtia sú naďalej pomerne vysoké, v priemere v nemocniciach zomiera 70 až 90 ľudí denne.

Trend počtu obsadených JIS3 a OAIM lôžok. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Úmrtia na Slovensku sú naďalej pomerne vysoké. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Čierne, bordové a červené okresy

Heger tiež ukázal, ako sa podľa COVID automatu zafarbí Slovensko od pondelka 22. marca. Počet čiernych okresov sa od budúceho týždňa výrazne zníži. V tomto týždni máme 35 čiernych okresov, ďalších 41 je bordových a zvyšné tri okresy sú červené. Od toho budúceho budeme mať 20 čiernych okresov, 55 bordových a štyri červené.

Zafarbenie okresov od 22. do 28. marca. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

To, že mapa „červenie“, je podľa štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Petra Stachuru pozitívna správa. „Napriek tomu sme nevyhrali a na Slovensku sú oblasti, ktoré nesmieme stratiť z očí,“ povedal na utorňajšej tlačovej konferencii. Ide predovšetkým o oblasť hranice s Českou republikou, kde je situácia naďalej veľmi vážna.

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zhoršila v okrese Žilina, ktorý prešiel z bordovej do čiernej farby automatu. V porovnaní s minulým týždňom si polepšili a dostali sa tak do bordovej farby okresy Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda, Galanta, Ilava, Košice I-IV, Košice – okolie, Piešťany, Revúca, Rimavská Sobota, Šaľa, Trnava, Žarnovica a Zvolen. Do červeného okresu pribudlo v porovnaní s minulým týždňom Námestovo.