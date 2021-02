Záujem o vstup do Ozbrojených síl SR sa zvýšil, vlani prijali stovky nových vojakov

Záujem o vstup do Ozbrojených síl SR (OS SR) sa v predchádzajúcom roku výrazne zvýšil. V roku 2020 zaevidoval Personálny úrad OS SR celkovo 4 281 žiadostí o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka. Pre porovnanie, v roku 2019 to bolo 3 324 žiadostí a v roku 2018 dostali 2 240 žiadostí. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

V roku 2020 prijali do OS SR 855 nových vojakov, pričom priemerná úspešnosť záujemcov o vstup do slovenskej armády je 25 percent. Celkovo majú slovenské ozbrojené sily 13-tisíc vojakov. „Čo v súčasnej dobe predstavuje maximálnu naplnenosť v súvislosti s plánovanými finančnými prostriedkami na personál,“ doplnila Kakaščíková. V ozbrojených silách eviduje rezort obrany približne 12 percent žien. Podobný podiel je aj pri regrutácii.