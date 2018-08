Zaujímavá výmena v Serie A je spečatená, Higuaín ide do Milána a Bonucci späť do Juventusu

MILÁNO 3. augusta (WebNoviny.sk) – Talianski futbaloví giganti Juventus Turín a AC Miláno definitívne spečatili zaujímavú hráčsku výmenu.

Z metropoly Piemontu zamieril na San Siro útočník Gonzalo Higuaín aj stredný obranca Mattia Caldara, opačným smerom putoval stopér Leonardo Bonucci, ktorý už v Turíne hrával v rokoch 2010-2017.

Higuaín začne na hosťovaní

Argentínčan Higuaín bude v Miláne najprv hosťovať, „rossoneri“ zaplatia Turínčanom 18 miliónov eur. Po skončení sezóny 2018/2019 však budú mať možnosť vykúpiť 30-ročného rodáka z francúzskeho Brestu natrvalo za sumu 36 miliónov eur.

Higuaín stanovil v roku 2016 taliansky prestupový rekord, keď z Neapola prišiel do Juventusu za 90 miliónov eur. Po nedávnom príchode najlepšieho svetového futbalistu Cristiana Ronalda do tímu „starej dámy“ by však zrejme Higuaín nemal potrebné herné vyťaženie. „Myslím si, že je to najlepšie možné riešenie pre nás aj pre AC Miláno. Teším sa aj z príchodu Bonucciho. Je to dôležitý futbalista s veľkými zručnosťami a charizmou,“ poznamenal kouč Juventusu Massimiliano Allegri.

Emotívna chvíľa pre Bonucciho

Pre niekdajšieho hráča Realu Madrid Higuaína to bude už tretí taliansky angažmán – pred Juventusom pôsobil aj v SSC Neapol (2013-2016). Podľa denníka Gazzetta dello Sport zarobí ročne v „meste módy“ 10 miliónov eur.

V prípade Caldaru a Bonucciho sa kluby dohodli na identickom odstupnom vo výške 35 miliónov eur. „Je to pre mňa veľmi emotívna chvíľa. Turín a Juventus, to je môj domov. Som rád, že sa vraciam,“ skonštatoval skúsený zadák Bonucci.