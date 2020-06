Dvaja opití muži sa snažili vziať policajnej hliadke služobnú zbraň, vyhrážali sa im zabitím

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove obvinil 52-ročného muža z prečinu útoku na verejného činiteľa spáchaného v súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Jeho spoločník, 28-ročný muž bol obvinený z prečinu útoku na verejného činiteľa.

Opití muži sa snažili ujsť pred políciou

„Muž pod vplyvom alkoholu v sobotu 6. júna v obci Ličartovce v prešovskom okrese riadil osobné motorové vozidlo značky Volkswagen, ktoré bolo v prednej časti poškodené a nemalo predné evidenčné číslo. Vodič na výzvu policajnej hliadky na zastavenie nereagoval a snažil sa s vozidlom ujsť. Zastavil až pred jedným z rodinných domov v obci. Vodič z vozidla vystúpil, doklady odmietol predložiť a s vulgárnymi nadávkami hliadku informoval o tom, že on nešoféroval. Spolujazdec prešiel na miesto vodiča a vystúpil z auta s tým, že to on šoféroval, vulgarizmy a nadávky smerom k policajtom nechýbali ani v tomto prejave,“ uviedla Jana Ligdayová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove.

Muž sa policajtovi vyhrážal zabitím

Obaja kládli hliadke aktívny odpor, fyzicky i slovne na policajtov útočili a snažili sa hliadke vziať služobnú zbraň. Starší z mužov sa policajtovi vyhrážal vzatím zbrane a zabitím. Voči obom mužom boli použité donucovacie prostriedky.

„Obaja muži boli zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia. Išlo o dvoch miestnych mužov vo veku 28 a 52 rokov. Starší muž, ktorý ako prvý vystúpil z miesta vodiča mal v dychu najmenej 3,19 promile alkoholu. Obom obvineným v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ dodala Ligdayová.