Závažne prípady si vyžadujú čas, tvrdí polícia a vysvetľuje aj sťažnosť Mariána K. na vyšetrovateľa

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) – Vyšetrenie každého prípadu si vyžaduje určitý čas. Na sociálnej sieti to konštatuje Policajný zbor. „Vražda, objednávka vraždy, autonehoda, krádež. Čím je prípad závažnejší, o to viac času potrebuje polícia na určenie vinníka a presvedčenie prokurátora. Polícia zásadne ovplyvňuje životy občanov, nevinných a vinných, ich priateľov a rodiny a preto nie je možné „hodinové“ vyšetrovanie ako v seriáli CSI,“ uvádza polícia.

Dĺžka vyšetrovania ich frustruje

Policajti v tejto súvislosti zdôrazňujú, že aj ich samých niekedy hnevá a frustruje dĺžka vyšetrovania. „Existujú situácie, keď dokonca ani policajný vyšetrovateľ nemá vplyv na to, kedy sa už konečne prípad uzavrie. Stáva sa to hlavne vtedy, ak druhá strana spôsobuje prieťahy, obštrukcie, ktoré sú síce ‚v súlade so zákonom‘, no celé konanie zdržujú a predlžujú,“ uvádza polícia.

Pripomína, že sú napríklad prípady, keď advokát obvineného podá na vyšetrovateľa trestné oznámenie pre zaujatosť. „Pokým sa celé konanie prešetrenia neukončí, či je vyšetrovateľ naozaj zaujatý, nemôže vyšetrovateľ pokračovať v úkonoch, pre ktoré má byť zaujatý. Jednoducho celé vyšetrovanie musí ísť bokom, až pokým prokurátor nepovie, či je alebo nie je vyšetrovateľ zaujatý. Verejnosť potom môže mať pocit, že polícia nekoná a celý proces trvá neúmerne dlho,“ vysvetľuje polícia.

Zároveň zdôrazňuje, že každý policajný vyšetrovateľ je nahnevaný, keď sa dostane do takejto situácie. „A o to viac, keď sú obštrukcie a prieťahy druhej strany neopodstatnené, nemorálne a účelové. Žiadame preto slovenskú verejnosť o trpezlivosť. Celý Policajný zbor verí v spravodlivé potrestanie každého zločinca,“ dodala polícia.

Námietka a dve trestné oznámenia

Zaujatosť vyšetrovateľa konštatovala v poslednom období napríklad obhajoba obvineného podnikateľa Mariana K. Ako povedal novinárom v stredu jeho advokát Marek Para, v prípade obvinenia z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka vzniesli námietku zaujatosti voči vyšetrovateľovi a dve trestné oznámenia.

„A to vzhľadom na utorkový priebeh výsluchu, keď Alena Zs. popísala praktiky, ktoré sú na nej realizované konkrétnymi osobami, pravdepodobne príslušníkmi Policajného zboru,“ povedal Para s tým, že praktiky možno označiť za nátlakové. Druhé trestné oznámenie sa podľa neho týka marenia spravodlivosti v súvislosti s únikom zo spisu.