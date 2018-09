Zavedenie dôchodkového stropu zníži životnú úroveň a penzie, tvrdí kancelária rozpočtovej rady

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Zavedenie stropu na dôchodkový vek by v časoch „najväčšieho starnutia“ znížilo počet ľudí na trhu práce, čo by sa prejavilo v spomalení potenciálneho ekonomického rastu, a teda v nižšej životnej úrovni. Uvádza sa to v komentári Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) s názvom Dôchodkový vek: mýty a fakty.

Vyššie odvody a dane

„Výška novopriznaných dôchodkov by sa automaticky znížila o takmer 10 % v porovnaní so súčasnou legislatívou (v roku 2067) vplyvom menšieho počtu odpracovaných rokov u ľudí odchádzajúcich do dôchodku,“ upozorňuje kancelária rozpočtovej rady.

Tento negatívny efekt na výšku dôchodkov podľa KRRZ priznáva aj samotná doložka vplyvov návrhu ústavného zákona o zastropovaní penzijného veku, ktorú poslanci za Smer predložili do parlamentu.

Vplyvom zvýšenia počtu dôchodcov a nižšej výkonnosti ekonomiky by bolo potrebné na vykrytie vyšších penzijných výdavkov nájsť dodatočné príjmy, tvrdí KRRZ. Mohlo by ísť o zvýšenie odvodov, daní, zníženie iných výdavkov verejnej správy alebo zníženie samotnej výšky dôchodkov nad rámec ich zníženia vplyvom kratšej kariéry.

Nižšie dôchodky

„Na vykrytie dodatočných výdavkov v dôchodkovom systéme by bolo potrebné napríklad v období rokov 2024 až 2080 postupne zvýšiť sadzbu odvodov až o 8 percentuálnych bodov, teda o o štvrtinu z dnešných 34,6 % hrubej mzdy na 42,6 %,“ varuje kancelária rozpočtovej rady.

„Je potrebné poukázať na skutočnosť, že takéto opatrenie povedie automaticky k nižším novopriznaným dôchodkom v porovnaní so súčasnou legislatívou (nižší počet odpracovaných rokov) a zároveň vyšším finančným nákladom (viac dôchodcov), ktoré nevyhnutne budú musieť byť nejakým spôsobom financované,“ upozorňuje KRRZ. Napriek dobrým demografickým časom, odvody pracujúcej populácie nikdy nepostačovali na úhradu dôchodkových výdavkov.

„Posledných 20 rokov je dôchodkový systém systematicky v deficite bez ohľadu na to, či sú ekonomicky dobré alebo zlé časy,“ uvádza sa v komentári. Dôchodkový systém by bol pritom podľa kancelárie rozpočtovej rady systematicky deficitný aj vtedy, keby druhý dôchodkový pilier neexistoval.

Slováci pracujú príliš často v noci

Návrh ústavného zákona o zastropovaní dôchodkového veku by mal v najbližších dňoch prejsť do druhého čítania. Na pondelkovej tlačovej besede to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico. „Sme pomerne blízko k tomu, aby návrh ústavného zákona prešiel do druhého a tretieho čítania,“ povedal.

Strop na vek odchodu do dôchodku by mal byť podľa Fica na úrovni 64 rokov, pričom ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa, by mali byť pri odchode do dôchodku zvýhodnené. „Treba sa iba rozprávať, ako by to malo celé vyzerať. Sú návrhy, že poďme dať žene pri každom dieťati bonus šesť mesiacov,“ povedal. Žena, ktorá vychovala tri deti, by tak podľa Fica mala nárok na odchod do penzie v 62,5 roku.

Zavedenie stropu na dôchodkový vek Fico zdôvodňuje tým, že ľudia na Slovensku pracujú príliš často v noci a cez víkendy a ich zdravotný stav a podmienky, za akých pracujú, nie sú také ako vo vyspelých krajinách. Sociálna poisťovňa je pritom podľa Fica v dobrej finančnej kondícii a prvé náklady súvisiace so zastropovaním dôchodkového veku prídu až po roku 2035 až 2036.