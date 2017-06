Zavedenie nútenej správy zo strany Národnej banky považuje Rapid life za nezákonné

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – Zavedenie nútenej správy zo strany Národnej banky Slovenska (NBS) považuje spoločnosť Rapid life životná poisťovňa za nezákonné. Ako na piatkovej tlačovej konferencii povedal predseda predstavenstva spoločnosti Rapid life životná poisťovňa Peter Talán, jediným cieľom tohto úkonu bolo zabezpečiť likvidáciu poisťovne tak, aby centrálna banka nemusela uhradiť škodu, ktorá poisťovni vznikla pochybením orgánu dohľadu.

Predtým však podala poisťovňa podľa vyjadrení Talána trestné oznámenie Národnej kriminálnej agentúre s informáciou, že NBS sa chystá zaviesť na poisťovňu nútenú správu s cieľom zmariť jej pohľadávky. “NBS riskuje svoju povesť dôveryhodnej inštitúcie,” skonštatoval Talán. Toto konanie má podľa Talána zakryť profesionálne zlyhanie predstaviteľov NBS.

Vyčíslená škoda v istine je 32 miliónov

Národná banka podľa Talána nemá v zákone o NBS tzv. refundačný paragraf, hoci ich na to upozornila podľa jeho vyjadrení aj Európska centrálna banka. To by podľa Talána umožnilo NBS refundovať si od štátu financie, ktoré by centrálna banka vynaložila zo svojho rozpočtu, do čoho spadá aj úhrada škody voči Rapid life.

V celej Európskej únii podľa Talána platí zákaz menového financovania, teda centrálne banky majú zákaz platiť z vlastných rozpočtov výdavky za štát, s výnimkou škôd, ktoré centrálne banky spôsobili pri výkone štátnej moci. Ak by NBS túto škodu zaplatila, nemohla by si ju v súčasnosti refundovať od štátu.

NBS podľa Talána v súčasnosti nebojuje za záujmy poistených, ale za svoje kreslá. “Dovoľujem si vyzvať kompetentných a hlavne generálneho prokurátora, aby sa obnovila zákonnosť a odstránil sa dilematický problém v NBS,” uviedol Talán. Záchranu v rámci celej situácie Talán vidí v tom, že sa do veci zaangažuje generálny prokurátor.

Znalcom vyčíslená škoda v istine je podľa právneho zástupcu Rapid life Martina Bezáka 32 mil. eur. Od roku 2009, kedy spoločnosť podala v tejto veci žalobu, stúpla škoda na viac ako 55 mil. eur. Poisťovňa tvrdí, že bola nútená dodržiavať schválené poistenie, lebo by inak konala v rozpore s licenciou. Informovať klientov údajne nemohli kvôli vydanému opatreniu NBS z roku 2016, kedy im to zakázali. Trinásť rokov orgánu dohľadu podľa Bezáka nevadilo, že Rapid life používa chybný koeficient pri výpočte poistenia.

Nútenú správu zaviedla 15. júna

NBS zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life 15. júna tohto roku s odôvodnením opakovaných zistení, že poisťovňa závažne ohrozuje práva klientov. Poisťovňa tiež podľa centrálnej banky nekonala dobromyseľne a s náležitou starostlivosťou pri plnení nárokov klientov z poistných zmlúv a poisťovňa sama oznámila, že má akútne problémy s likviditou.

Poisťovňa Rapid Life sa nachádza v režime dobrovoľného ukončovania činnosti, ktorého trojročná lehota začala plynúť 1. januára 2016 a ktorého zavedenie iniciovala samotná poisťovňa. Poisťovňa sa v rámci tohto režimu zaviazala, že do konca roka 2018 ukončí svoju činnosť a zameria sa predovšetkým na vysporiadanie svojich záväzkov voči klientom. NBS však vyhlásila, že nie je spokojná s pokrokom poisťovne pri ukončovaní činnosti, keď neodpovedá klientom na žiadosti o vyplatenie nárokov a klientom nároky z poistných zmlúv nevypláca.