Zavedenie výdavkových limitov do praxe prispeje podľa šéfa IFP k udržateľnosti verejných financií na Slovensku

Cieľom súčasnej vlády je zlepšenie stavu verejných financií. Ich dlhodobá udržateľnosť je jedna z najhorších. Ako však povedal riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií Juraj Valachy, nie je to vina súčasnej vlády, no taký je aktuálny stav.

Jedným z impulzov na zmenu je podľa neho implementovanie výdavkových limitov do praxe. Na tomto sa zhodujú všetci odborníci a aj ekonómovia.

Veľkou témou je zelená ekonomika

V tejto oblasti je podľa Valachyho ešte veľa práce v rámci technických detailov, no pustili sa do toho a chcú ich presadiť.

Veľká reforma prostredníctvom ústavného zákona ešte nenabrala reálne kontúry. „Je prijatý zákon, ktorý je platný, to je dôležité,“ skonštatoval Valachy. Neplatí podľa neho, že ak niečo nie je ústavné, nie je to dôležité.

Je to zákon, ktorý treba dodržiavať. Možno z reputačného pohľadu by to mohol byť podľa neho ústavný zákon, pretože ďalší pilier v podobne dlhovej brzdy stále chýba.

V rámci reformy daní a odvodov je potrebné podľa Valachyho zjednodušiť systém a zamerať sa viac na enviro dane. „Zelená ekonomika je veľká téma a chceme sa tomu venovať,“ skonštatoval na štvrtkovej online diskusii Valachy.

Slovensko si musí udržať svoj rating

Zelená ekonomika si podľa neho prešla od počiatočných nadšeneckých fáz, kedy sa deklarovalo, aby ľudia napríklad recyklovali a menej jazdili autami, do veľkých plánov a cieľov, ktoré naberajú širší rozmer.

No táto téma, téma zelenej ekonomiky, je podľa Valachyho ešte len v plienkach.

Za dôležité Valachy považuje aj to, aby si Slovensko udržalo svoje ratingové hodnotenie. Ak má totiž krajina zlé hospodárenie, môže maž zlé hodnotenie aj firma. Je podľa Valachyho dôležité to, v akom štáte firma podniká.

IFP sa podľa jeho slov bude snažiť, aby Slovensko zbytočne neprišlo o rating, lebo by to mohlo viac skomplikovať život firmám a aj ľudom, lebo by mohli napríklad platiť viac na hypotékach.

Chcú udržať apolitickosť a vysokú odbornosť

„Chceli by sme zaviesť aj to, že identifikujeme problém v ekonomike skôr ako bude v dátach,“ uviedol Valachy. Za hlavné výzvy IFP považuje udržanie apolitickosti, vysokej odbornosti a záujmu o prácu na IFP.

Naplnenie tejto vízie je podmienené dostupnosťou financií na niektoré projekty, ochotou iných inštitúcií spolupracovať a hlavne veľkou podporou samotného vedenia.