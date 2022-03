Záverečný zjazd sezóny ovládla Shiffrinová. Vlhová obsadila 16. priečku a priznala poriadne zničenú trať (video)

Záverečný zjazd sezóny v seriáli Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo francúzskom Courcheveli ovládla Američanka Mikaela Shiffrinová. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová za víťazkou zaostala o 78 stotín sekundy a obsadila 16. miesto, za bodovanou pätnástkou zaostala len o tri stotiny sekundy.

Druhú priečku v totožnom čase si vyjazdili Rakúšanka Christine Scheyerová a Švajčiarka Joana Hählenová zo Švajčiarska, za Shiffrinovou zaostali o 10 stotín sekundy.

Vlhová je so sebou veľmi spokojná

„Dala som do toho všetko a som sama so sebou veľmi spokojná. Každú jazdu na tejto trati som sa chcela zlepšiť aj aj dnes (16. marca pozn. redakcie) sa mi to podarilo. Urobila som maximum, nič viac som spraviť nemohla. A dopadlo to takto,“ uviedla po skončení pretekov Petra Vlhová pre JOJ Šport.

Doplnila: „Dnes to bolo veľmi nasekané, inokedy by mi taká strata stačila na druhú priečku, no dnes som skončila šestnásta. Taký je šport.“ Priznala tiež, že trať bola poriadne zničená, keďže šla medzi poslednými.

Shiffrinová predviedla bezchybnú jazdu

Shiffrinová v stredu potvrdila veľmi dobrú formu z meraných tréningov, predviedla bezchybnú jazdu a o triumfe rozhodla v spodnej časti trate. V celkovom poradí SP mala pred pretekmi náskok 56 bodov na svoju rivalku Petru Vlhovú, po zjazde je to už 156 bodov.

Pre Američanku to bolo 74. víťazstvo v pretekoch SP a urobila dôležitý krok k zisku veľkého krištáľového glóbusu, ktorý si vlani vybojovala práve Vlhová. Spečatiť celkový triumf v SP môže Shiffrinová už vo štvrtok v super-G.

Sezóna Goggiovej bola ako na húsenkovej dráhe

Víťazkou hodnotenia zjazdu SP v sezóne 2021/2022 sa stala Talianka Sofia Goggiová, v tejto disciplíne berie už tretí malý krištáľový glóbus. Pred stredou mala náskok 75 bodov na olympijskú víťazku Corinne Suterovú zo Švajčiarska.

Talianke napokon stačila na zisk trofeje aj „úsporná“ jazda a 12. priečka, Suterová totiž skončila bez bodu na 19. pozícii. „Som šťastná, no moja sezóna bola ako na húsenkovej dráhe. Chcela som malý glóbus, preto som sa nevzdala. Do budúcnosti by som rada zmenilo to, aby som menej padala,“ priznala Talianka Goggiová do mikrofónu organizátorov.