Na post starostu Petržalky sa zatiaľ hlásia siedmi, terajší starosta Bajan sa ešte nevyjadril

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – V hlavnom meste SR Bratislave kandidatúru na starostu Petržalky zatiaľ ohlásili siedmi kandidáti. Doteraz tak urobili námestníčka bratislavského primátora Ľudmila Farkašovská, vicestarosta Petržalky Ján Bučan, bratislavskí mestskí poslanci Oliver Kríž, Elena Pätoprstá, Marián Greksa a Ján Hrčka. Starostkou chce byť aj bývalá hlavná dopravná inžinierka Bratislavy Táňa Kratochvílová.

Starosta Petržalky Vladimír Bajan však zatiaľ neuviedol, či sa bude v novembrových komunálnych voľbách opäť uchádzať o post starostu najväčšej bratislavskej mestskej časti.

„Pán starosta sa zatiaľ ku kandidatúre vyjadrovať nebude,“ uviedla v utorok pre agentúru SITA Silvia Vnenková z tlačového oddelenia petržalského úradu.

Parkovanie zdarma

Námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ľudmila Farkašovská bude v novembrových komunálnych voľbách kandidovať ako nezávislá.

Petržalská miestna poslankyňa chce ako starostka pre obyvateľov Petržalky s trvalým pobytom v mestskej časti parkovanie zdarma pre prvé auto v domácnosti.

Pri druhom a ďalšom aute by podľa nej mohol byť zvýhodnený poplatok. Ako tiež spomenula, reformu potrebuje aj miestny úrad. Zrušiť by chcela úradné hodiny a stránkové dni. Zapojiť by tiež chcela ľudí, aby rozhodovali o využití verejných priestorov v Petržalke.

Petržalská karta

Za starostu bude v novembri kandidovať aj vicestarosta bratislavskej Petržalky a zároveň predseda združenia My sme Petržalka Ján Bučan. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát. Jednou z kľúčových tém jeho volebnej kampane bude jazero Veľký Draždiak.

„Za tridsať rokov sa na Veľkom Draždiaku nezmenilo takmer nič. Preto som oslovil architekta Balázsa Füzéka, aby sme spolu pripravili riešenie pre obyvateľov Petržalky, ako by Veľký Draždiak mohol vyzerať,“ uviedol vicestarosta.

Druhou veľkou témou, na ktorej chce Ján Bučan postaviť svoju volebnú kampaň, je koncept Petržalskej karty. Karta má podľa neho obyvateľovi Petržalky ponúknuť komplexný balík služieb a zliav, napríklad zvýhodnené kultúrne podujatia v Petržalke, zvýhodnenú návštevu v pobočkách miestnej knižnice či zvýhodnenú návštevu plavárne.

Zeleň, lavičky a priestor na trhy

Volebnú kampaň spustil už aj bratislavský mestský a petržalský miestny poslanec Oliver Kríž. Líder lokálnej strany Mladá Petržalka chce ako petržalský starosta vyvinúť väčší tlak na magistrát pre pokračovanie električky na koniec Petržalky.

Jeho prioritou sú aj zavedenie pravidiel parkovania, ktoré zvýhodňujú Petržalčanov a miesta v škôlkach pre petržalské deti. Petržalka by podľa neho mala mať aj vlastné centrum.

„Z Námestia Republiky chcem vytvoriť miesto, kde sa budú Petržalčania stretávať. Mohla by tam byť zeleň, lavičky a priestor na komunitné trhy,“ poznamenal v júni počas ohlásenia kandidatúry.

Kandidát na petržalského starostu predstavil aj kandidátov do petržalského miestneho zastupiteľstva. Medzi nimi je opäť aj Michal Vičan, ktorého prioritou ostáva šport. O post poslanca sa bude v novembri uchádzať aj súčasný miestny poslanec v Petržalke Juraj Kríž.

Priority odlišné aj rovnaké

Starostkou najväčšej bratislavskej mestskej časti chce byť aj Elena Pätoprstá. V súčasnosti je podpredsedníčkou Bratislavského samosprávneho kraja, bratislavská mestská i petržalská miestna poslankyňa. Svoju kandidatúru pre agentúru SITA potvrdila s tým, že podporu jej sľúbila ZMENA ZDOLA, Demokratická únia.

V novembri bude za petržalského starostu kandidovať aj Marián Greksa. Súčasný bratislavský krajský i bratislavský mestský poslanec bude nezávislý kandidát. Ako uviedol, zamerať by sa chcel na pokračovanie električky v Petržalke až do Janíkovho dvora.

Prioritami sú tiež pre neho viac zelene v mestskej časti a privítal by aj nové divadlo. Šéfkou Petržalky chce byť aj Táňa Kratochvílová, ktorá v minulosti pôsobila na bratislavskom magistráte ako hlavná dopravná inžinierka.

„Prioritami je zlepšiť dopravu, parkovaciu politiku, starostlivosť o životné prostredie, občiansku a sociálnu vybavenosť a kvalitné služby pre všetkých občanov,“ uviedla. Kratochvílová patrí do Teamu Vallo, ktorý má kandidát na bratislavského primátora Matúš Vallo.

O kreslo starostu Petržalky zabojuje po štyroch rokoch opäť aj Ján Hrčka. V komunálnych voľbách v roku 2014 skončil na druhom mieste za súčasným starostom Petržalky Vladimírom Bajanom.

Hrčka v súčasnosti sedí v bratislavskom mestskom i petržalskom miestnom zastupiteľstve. Tiež bude kandidovať ako nezávislý. So svojím tímom Pre Petržalku sa chce venovať sociálnej oblasti, vzdelávaniu, kultúre i územnému plánovaniu. Vo svojom tíme má ľudí, ktorí sa budú vo voľbách uchádzať o poslanecké posty ako nezávislí kandidáti.

V komunálnych voľbách v roku 2014 získal Vladimír Bajan 6 382 hlasov, volebná účasť v Petržalke dosiahla 28,35 percenta. V súčasnosti je Bajan petržalským starostom piatykrát a zároveň je aj poslancom bratislavského mestského i bratislavského krajského zastupiteľstva. Tohtoročné komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra, uzávierka kandidačných listín je 11. septembra.