Zažite mystérium Veľkej noci prostredníctvom príbehu Márie Magdalény…

BRATISLAVA 14. marca 2018 (WBN/PR) – Mária Magdaléna patrí k najzáhadnejším biblickým postavám. Je opradená mnohými mýtmi, ktoré z nej robia prostitútku a ktorú napravilo až stretnutie s Ježišom Kristom. Tým najodvážnejším mýtom je ten, ktorý jej prisudzuje úlohu Ježišovej manželky. Garth Davis, režisér na Oscara nominovanej drámy Lion, sa rozhodol túto mýtickú škvrnu vymazať a natočil pôsobivý, miestami dojemný príbeh ženy, ktorá sa previnila tým, že sa narodila do zlej doby.

„Keď som si prečítal scenár Márie Magdalény, vôbec prvýkrát mi jej príbeh začal dávať zmysel. Náš film nie je o prostitútke, pretože to je výmysel. Našou ambíciou je rozprávať jej príbeh tak, ako by sa rozprávať mal,“ hovorí režisér Davis.

Máriinej citlivej a do seba ponorenej povahe sa priečila predstava, že skončí v dohovorenom sobáši s mužom, ktorého vybral jej otec. Nevidela však inú možnosť, až do momentu keď sa v jej dedine objavila skupina pútnikov, ktorú viedol charizmatický líder Ježiš. Mária, okúzlená jeho charizmou, povahou a názormi, rázne a navždy popretŕhala všetky putá, ktoré ju viazali k domovu a stala sa členkou Ježišovho sprievodu smerujúceho do Jeruzalema. Ako jediná žena v jeho bezprostrednej blízkosti od začiatku pociťovala a bola konfrontovaná s predsudkami a nevraživosťou zo strany Ježišových učeníkov a nasledovníkov. Nevraživosť sa stupňovala priamo úmerne tomu, koľko času s ňou Ježiš trávil, a ako veľmi si začínali rozumieť. Na obzore sa však už objavujú hradby Jeruzalema a s nimi aj nevyhnutná vidina Ježišovej mučeníckej smrti na kríži na Golgote. Na to však Mária Magdaléna nie je vôbec pripravená.

V hlavných úlohách historickej drámy Mária Magdaléna sa predstavia na Oscara nominovaní Rooney Mara (Mária Magdaléna), Joaquin Phoenix (Ježiš Kristus) a Chiwetel Ejiofor (apoštol Peter).

Príďte zažiť mystérium Veľkej noci prostredníctvom tohto výnimočného filmu od 22.marca v kinách po celom Slovensku.