Zažite romantiku na Maldivách

Už ste sa kúpali v Indickom oceáne? Prechádzali ste sa po plážach, ktoré vyzerali ako z iného sveta? Vyše tisíc ostrovov s rozlohou Keď budete pozorovať západ slnka na Maldivách alebo rybky plávajúce v mori, zabudnete na všetky starosti. menšou ako 5 km2 ponúka nádherné pohľady na krištáľové lagúny a útesy.

Čo ostrov, to jeden hotel

Keďže sa Maldivy rozprestierajú na viacerých menších ostrovčekoch, na každom z nich nájdete iba jeden hotel. To je veľká výhoda, pretože si vďaka tomu užijete oveľa viac súkromia a luxusu. Čo budete na Maldivách robiť? Cestovať budete vyše desať hodín lietadlom, za ten čas budete mať možnosť preskúmať možnosti trávenia voľného času vo vašom dovolenkovom rezorte. Môžete napríklad objaviť bohatý podmorský život a naučiť sa potápať, loviť ryby alebo len tak ležať, chytať bronz a užívať si šum mora, príjemne teplý piesok a okolitú nádheru. Turistická sezóna tu trvá počas celého roka, ale pozor na to, čo si oblečiete. Keďže Maldivy sú moslimskou krajinou, príliš hlboké výstrihy, krátke sukne či priesvitné oblečenie tu nie je vítané. Plavky na plážach či v hoteloch sú však dovolené. Priemerná denná teplota sa tu pohybuje od 28 do 32 °C a more sa dokáže rozohriať na teplotu 27 stupňov. Tiež ste si práve predstavili, ako sedíte na brehu mora a vietor vám prečesáva vlasy?

Dovolenka na Maldivách podľa gusta

Či si vyberiete rodinný hotel, romantický, luxusný, alebo apartmánový, dôležité je, kto vám bude na Maldivách robiť spoločnosť. Ak tam cestujete so svojou láskou, Maldivy sú ideálnym miestom na romantickú dovolenku. Môžete tu zažiť symbolickú svadbu a medové týždne, ale aj pokojný pobyt s malými deťmi. Súkromia si v ostrovných zákutiach užijete dostatok. Počas dovolenky máte možnosť zavítať aj na iné maldivské ostrovy a získať tak lepšiu predstavu o krajine a domorodých obyvateľoch. Z týchto výletov si viete domov odniesť veľa pekných suvenírov a fotografií typických farebných domčekov. Prepravíte sa tam pohodlne loďou, motorovým člnom alebo hydroplánom. Buďte pripravení na tradičné indické chute a množstvo rýb a ovocia. Keďže sa do krajiny potraviny dovážajú, ceny v obchodoch a reštauráciách sú vyššie, to ale luxusnej dovolenke na Maldivách nemôžeme odoprieť. Nedá sa mať všetko – aj raj na zemi, aj polia či farmy. Zvážte to sami podľa vlastných skúseností s danou destináciou.

Informačný servis