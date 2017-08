Zažite športové leto – INTERSPORT bude pri tom

BRATISLAVA 15. augusta 2017 (WBN/PR) – „Sport to the people“ – pod týmto mottom prebieha Športové leto na Slovensku. Na svoje si prídu nadšenci behu, cyklistiky aj triatlonu. Môžete sa tešiť aj na pestrý program so značkou INTERSPORT.

Cross Triatlon

Príďte si zasúťažiť v krásnom prostredí Liptova, v obci Liptovský Trnovec. 26. augusta sa uskutoční v rámci série 123athlon podujatie CROSS TRIATLON. Účastníci preplávajú 500 m vo vodách Liptovskej Mary, absolvujú 15 km na bicykli a zabehnú 5 km po poľnej ceste. Na záver budú ocenení 3 najlepší súťažiaci v rámci kategórií s názvami jednotlivec a štafety, a dozvieme sa i mená 3 víťazov celej série 123athlon, ktorej súčasťou sú aj podujatia NIGHT RUN a CROSS DUATLON. Generálnym partnerom a zároveň spoluorganizátorom celej série podujatí je značka INTERSPORT.

Súťažná cyklistika

Pokiaľ máte na Liptov ďaleko, v rovnakom dátume (26. augusta) bude prebiehať v poradí už 3. ročník Prešovského cyklomaratónu s hlavným partnerom značkou INTERSPORT, s podtitulom: ,,Vypnime počítače, televízory, opusťme gauče a hor sa do prírody.” Cyklisti si môžu vybrať hneď zo štyroch okruhov. V cieli na nich bude čakať zaujímavá tombola. Okrem toho sa ocenenia dočká aj najstarší účastník pretekov a súťažiaci, ktorý bude za pretekmi merať najdlhšiu cestu.

Pre bežcov

Milovníci behu by si vo svojich kalendároch mali určite zakrúžkovať dátum 1. september. Bude patriť Podtatranského polmaratónu v rámci finále série Tatry v pohybe – Prestige Tour. 21-kilometrová trať začína v Poprade a prechádza cez Spišskú Teplicu až do mesta Svit. Víťazi behu a tomboly sa opäť môžu tešiť na zaujímavé ceny od partnera INTERSPORT.

Zabehať si na príťažlivej trase okolo Bojnického zámku cez areál bojnických kúpeľov, si zase môžete prísť 17. septembra, kedy sa bude konať 3. ročník behu HornonitRUN. Pitný režim a atraktívne ceny pre víťazov venuje opäť INTERSPORT.

Pokiaľ ide o šport, na Slovensku je často vyhľadávanou adresou práve značka INTERSPORT – patrí k nej kvalitné športové vybavenie, ako aj podpora rôznorodých športových podujatí. Jej zákazníci sa môžu spoľahnúť na profesionálny prístup, nakoľko väčšina zamestnancov predajní sú sami aktívni športovci. Samozrejmosťou je tak prvotriedne poradenstvo v danom odvetví.