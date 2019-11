Zázračný Haaland je so 7 gólmi rekordérom Ligy majstrov medzi tínedžermi, preskočil Mbappého aj Raúla

Rakúsky majster Red Bull Salzburg má za sebou štyri zápasy v skupinovej fáze Ligy majstrov a v každom z nich skóroval ten istý hráč. Nórsky mladík Erling Braut Haaland len v júli tohto roku oslávil 19. narodeniny, ale o necelé štyri mesiace neskôr mu so 7 gólmi stále patrí pozícia lídra strelcov v najprestížnejšej futbalovej klubovej súťaži na svete.

„Žiadny futbalista v tínedžerskom veku nestrelil toľko gólov v Lige majstrov ako práve Haaland. V rebríčku úspešnosti preskočil Francúza Kyliana Mbappého a Španiela Raúla Gonzáleza, obaja sa pred 20. narodeninami prezentovali šiestimi presnými zásahmi,“ upozorňuje portál Európskej futbalovej únie (UEFA).

Zázračné dieťa

Zároveň nikto pred Haalandom nestrelil 7 gólov v prvých štyroch zápasoch kariéry v Lige majstrov. Dokonca ani šesť.

Strelecky úspešný v každom z prvých štyroch duelov v LM boli pred Haalandom iba Talian Alessandro Del Piero a Brazílčania Diego Costa a Zé Carlos. „Sedem gólov a v tomto veku? Je to o dva viac ako ktokoľvek iný v celej histórii. On je zázračné dieťa,“ napísal štatistický portál OptaJoe na svojej twitterovej prezentácii.

Po domácom hetriku do siete Genku, jednom góle na trávniku obhajcu trofeje FC Liverpool a dvoch zásahoch doma proti Neapolu bol Haaland strelecky úspešný aj v Neapole. Na Štadióne San Paolo v 11. min z pokutového kopu otvoril skóre, domáci neskôr vyrovnali na konečných 1:1 vďaka Hirvingovi Lozanovi.

Neapol si mohol zaistiť osemfinále

Ak by Neapol zvíťazil, vybojoval by si ako prvý tím miestenku do osemfinále. Takto má o bod menej ako líder E-skupiny FC Liverpool. Salzburg má manko 4 bodov na Neapol a zrejme sa sústredí už len na súboj o 3. miesto a pokračovanie v Európskej lige.

„Moje góly tešia, rovnako jeden bod získaný u súpera. Je to fajn, ale zároveň sme sklamaní, lebo naše šance na postup sú už len minimálne,“ uviedol Erling Haaland pre klubovú televíziu RB Salzburg. „Musíme sa poučiť a pozerať sa na vyššie ciele do budúcnosti,“ dodal Haaland.

Americký tréner Salzburgu Jesse Marsch tvrdí, že bod z Neapola je cenný. „Škoda, že sme po góle neurobili ďalší krok. Remíza nevyzerá zle, súper má veľmi dobré mužstvo. Čo sa týka Haalanda, musí to brať krok po kroku. Je to všeobecne dobrý hráč aj dobrý človek. Niečo už dosiahol, ale musí v tom pokračovať,“ cituje 45-ročného Marscha portál UEFA.

„Potlesk divákov v stoji po mojom góle ma dostal na kolená. Bol to veľmi emocionálny moment. Konečná remíza však nič nerieši, musíme ďalej tvrdo pracovať,“ uviedol strelec neapolského gólu Hirving Lozano.