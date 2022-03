Zbombardovanie nemocnice v meste Mariupoľ odsúdil aj Heappey, útok Ruska označil za vojnový zločin

Námestník britského ministra obrany pre ozbrojené sily James Heappey vyhlásil, že stredajší útok ruských jednotiek na detskú nemocnicu a pôrodnicu v ukrajinskom Mariupole je vojnový zločin.

Zároveň varoval ruského prezidenta Vladimira Putina, že použitie chemických zbraní na Ukrajine môže vyvolať „medzinárodnú odpoveď“.

Vojnový zločin

Ako uviedol Heappey, bol to vojnový zločin bez ohľadu na to, či išlo o „nerozlišujúce“ paľby do zastavanej oblasti alebo o úmyselné zacielenie.

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v stredu verejne varovala, že Rusko sa môže snažiť použiť na Ukrajine chemické alebo biologické zbrane. Podľa Washingtonu by sa Rusko mohlo pokúsiť o zámienku pre ďalšiu eskaláciu dva týždne starého konfliktu.

Rusi obvinili Ukrajinu bez dôkazov

Rusko zároveň bez dôkazov tvrdí, že Ukrajina prevádzkuje laboratóriá chemických a biologických zbraní s podporou USA.

Heappey pre BBC povedal, „že keď iné krajiny použili chemické zbrane, vyvolalo to medzinárodnú reakciu“.