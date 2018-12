Zdeno Chára po viac ako mesiaci trénoval so spoluhráčmi, čo najskôr chce naskočiť do zápasov

BOSTON 19. decembra (WebNoviny.sk) – Kapitán hokejistov Bostonu Bruins v NHL Zdeno Chára v stredu po viac ako mesiaci opäť trénoval so spoluhráčmi.

Skúsený obranca ostatné týždne nútene pauzoval pre zranenie vnútorného postranného väzu v kolene. Štyridsaťjedenročný bek sa zranil v prvej polovici novembra počas zápasu v Colorade. Rodák z Trenčína následne opustil mužstvo a vrátil sa do Bostonu. Okrem Cháru sa do tréningového procesu Bruins zapojili aj Kevin Paul Dupont, Patrice Bergeron a Kevan Miller.

„Záťaž budem zvyšovať postupne podľa toho, ako sa budem cítiť po jednotlivých tréningoch. Rád by som sa už vrátil do zápasového kolotoča, no chcem mať istotu, že všetko je v poriadku a či mám dostatok sily bojovať a hrať na najvyššej úrovni,“ povedal Chára pre NHL.com. Chára v tejto sezóne odohral zatiaľ 18 súťažných duelov s bilanciou 3 góly a 1 asistencia.