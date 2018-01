Zdevastované internáty sú obrazom stavu školstva, tvrdí poslanec OĽaNO Sopka

BRATISLAVA 24.januára (WebNoviny.sk) – Prístup premiéra Roberta Fica a jeho vlády k riešeniu problémov nevyhovujúcich internátov je názornou ukážkou toho, ako sa už desať rokov chovajú k celému školstvu, ktoré sa nachádza v podobnom stave ako tieto internáty.

Tieňový minister školstva

Ako sa píše v stanovisku Miroslava Sopka, tieňového ministra školstva hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), kvalita vzdelania klesá, nie je záujem o povolanie učiteľa, a teda sa znižuje aj kvalita učiteľského stavu.

Školstvo nevie reagovať na potreby trhu práce. Robia sa len kozmetické úpravy, ktoré nevedú nikam a chýbajú zásadné zmeny. Agentúre SITA poskytol stanovisko Sopka hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

Tretí sociálny balíček

Premiér Fico v decembri 2015 na sneme Smeru pri predstavovaní tretieho sociálneho balíčka priznal, že pre nízke investície sa až 90 percent internátov nachádza v dezolátnom stave. Smer sľuboval, že za 50 miliónov opravia internáty pre 10 000 študentov.

Zdôvodňoval to aj faktom, že v roku 2014 vysoké školy museli zamietnuť 9 000 žiadostí o ubytovanie na internáte, teda každý piaty študent si musel hľadať privát.

Študentská rada vysokých škôl

Investovaním 50 miliónov by sa docielilo, že po rekonštrukcii internátov by sa znížil počet žiadostí o tretinu. Vláda pred voľbami sľubovala príspevok na ubytovanie pre vysokoškolských študentov. Študent by tak ušetril mesačne niekoľko desiatok eur. Na túto dotáciu chcel Smer vyčleniť 25 miliónov eur.

Dnes je realita ešte horšia, a preto Študentská rada vysokých škôl SR žiada o splnenie tohto záväzku. „Zábery z priestorov, kde žijú naši študenti, pripomínajú skôr výjavy z krajín tretieho sveta a vláda musí predstaviť plán, ako postupnými krokmi zastaví ďalšiu devastáciu životných podmienok vysokoškolskej mládeže. Rovnako by sa malo riešiť aj dofinancovanie na podporu bývania všetkých študentov, ktorí to potrebujú, so zameraním najmä na študentov zo sociálne slabšieho prostredia,“ povedal Sopko a dodal, že vláda by mala splniť svoj sľub, ktorý dala vysokoškolákom.

Zároveň je však nevyhnutné robiť všetky kroky nielen pre zlepšenia ich bývania, ale aj pre zvýšenie kvality sektora, aby nám naši najlepší študenti neodchádzali za kvalitnejším vzdelaním do zahraničia.