Zdieľané centrá môžu samosprávam ušetriť milióny eur, tvrdí Kaliňák zo ZMOS-u

Slovensko je typickou vidieckou krajinou v ktorej má iba 10 miest viac ako 50-tisíc obyvateľov. Mestá a obce pre svoj rozvoj potrebujú expertov, ktorých si však často zo svojich rozpočtov nemôžu dovoliť zaplatiť. Riešením situácie by mohli byť centrá zdieľaných služieb.

Aký prínos by ich zriadenie malo pre občanov či samosprávy? Koľko peňazí by vďaka nim mohli obce a mestá ušetriť? V rozhovore pre Webnoviny.sk odpovedal ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

Tento rok plánujete spustiť pilotný projekt testovania Centier zdieľaných služieb. Na čo budú slúžiť?

Centrá zdieľaných služieb sú konceptom akéhosi spoločného centra pre viacero obcí, ktoré im bude zabezpečovať spoločnú agendu. Jedno centrum tak môže slúžiť napríklad pre 20 obcí naraz. Daným obciam pritom bude centrum poskytovať jedného experta na obstarávanie, jedného kvalitného projektového manažéra, jedného experta na ochranu osobných údajov, kybernetickú bezpečnosť či posudkovú činnosť. Jeden odborne zdatný človek tak môže slúžiť pre viacero obcí naraz.

Nevznikne tak riziko, že napríklad pri jednom expertovi na verejné obstarávanie pre viaceré obce bude pre „vybavovačov“ zákaziek stačiť dohodnúť sa s jedným človekom na miesto toho, aby si obehli 20 starostov obcí?

Kľúčom k úspechu je odbornosť. Preto sme veľmi detailne konzultovali návrhy novely zákona o verejnom obstarávaní s Úradom pre verejné obstarávanie a zavedenie odbornej spôsobilosti tých, ktorí budú zabezpečovať verejné obstarávania dokáže dostať do kúta „vybavovačov“. Ak by v minulosti nedošlo k zrušeniu odbornej spôsobilosti, už dávno sme takýchto agentov s teplou vodou ani nemuseli evidovať.

Ako budú vyberaní experti na jednotlivé oblasti do Centier zdieľaných služieb?

Keďže pilotný projekt chceme mať pokrytý financiami z európskych prostriedkov, kľúčovými kritériami musí byť odbornosť a dĺžka praxe. Predpokladáme, že vytvorením týchto pozícií zároveň dáme dôvod šikovným ľuďom, aby sa vrátili do svojich pôvodných regiónov, odkiaľ kvôli nedostatku možností na profesionálnu prácu a odborný rast odišli inde za lepšími ponukami. Teda nielen prísne kritériá, ale aj príležitosť na návrat do regiónov sú dve hodnoty, ktoré si popri odbornosti sľubujeme od tohto konceptu. Napokon, v susednej Českej republike sa to potvrdilo.

Prečo vôbec centrá zdieľaných služieb majú vzniknúť? Aký problém sa ich vznikom a zavedením do praxe vyrieši?

Máme za sebou dvadsať rokov od reformy verejnej správy. Vidíme, že niektoré jej parametre neboli nastavené správne a vidíme, že žiadna ďalšia vláda to neopravila. Ide napríklad o systematickú podporu medziobecnej spolupráce, ktorá na Slovensku chýba. Slovensko je typickou vidieckou krajinou v ktorej 96 percent samospráv tvoria obce a zo 141 miest má iba 10 miest viac ako 50-tisíc obyvateľov. Celkovo 21 miest má dokonca menej ako 5-tisíc obyvateľov. Pre malé samosprávy s nízkymi príjmami je preto prakticky nemožné zabezpečiť si expertov pre dôležité oblasti rozvoja.

Aké poznatky o týchto centrách priniesol pilotný projekt v Česku?

Ukázalo sa, že každá z obcí na pomerne málo agendách dokázala ušetriť 88 000 českých korún, teda približne 3 400 eur. Tie by ináč platili nejakým konzultantom. Podobné je to v Poľsku aj v Maďarsku. Detailne poznáme situáciu zo spomínaných krajín a preto ideme s riešením, ktoré je užitočné, udržateľné a mimoriadne prínosné pre celú verejnú správu. V koncepte, s ktorým prídeme, sú očakávané úspory samospráv na Slovensku zo zdieľania odborníkov na úrovni 3,2 až 5 miliónov eur v závislosti od počtu spoločne vykonávaných agend.