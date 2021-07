Zdravá pečeň? Škodí jej nesprávny životný štýl, zloženie stravy, super hygiena a málo pohybu

V ľudskom tele je nenahraditeľná. Pripisujeme jej superschopnosti, dokáže sa rýchlo obnoviť a dorásť. Jej regeneračná schopnosť je však obmedzená a ak sa dlhodobo poškodzuje môže vzniknúť fibróza či cirhóza pečeňového tkaniva, ktorá sa nedá zvrátiť. Správne, hovoríme o pečeni.

Prejedanie sa, nesprávne zloženie stravy, strácanie bezprostredného kontaktu s prírodou a málo pohybu. To sú dôsledky moderného životného štýlu, ktoré zaťažujú pečeň. A tak nealkoholickým tukovým ochorením pečene (NAFLD) dnes netrpia len dospelí, vysoká miera prevalencie choroby existuje u detí a dospievajúcich.

Medzi jedno z najrozšírenejších ochorení vyspelých krajín sveta patrí aj steatóza pečene – stukovatená pečeň. Ochorenie sa zvykne spájať automaticky len s alkoholom, čo je však chyba. Dnes sa už vie, že steatózu pečene majú taktiež ľudia, ktorí alkohol vôbec nepijú, alebo ho pijú len málo. A aj keď pečeňová steatóza je prvým stupňom poškodenia pečene pri nadmernom pití alkoholu, aj tí, čo ho vôbec nepijú, môžu ochorieť. Odhaduje sa, že v súčasnosti postihuje až 25% svetovej populácie. Chorých neustále pribúda, lekári nachádzajú steatózu u ľudí rôzneho veku, prevažne s obezitou, hypertenziou, hyperlipoproteinémiou a diabetom 2. typu. Teda u ľudí trpiacich metabolickým syndrómom (MS). „V minulosti nebola považovaná za veľkú hrozbu, domnievali sme sa, že do určitej miery nevadí. No posledných 10 rokov sa potvrdzuje, že ani steatóza nie je úplne beztrestná a je potrebné venovať tomuto ochoreniu pozornosť, zvýšiť mieru jej kontroly a rozhodnúť o liečebnom postupe vo forme zmeny životosprávy, prípadne farmakologickej liečbe esenciálnymi fosfolipidmi,“ vysvetľuje MUDr. Marián OLTMAN, PhD., hepatológ z bratislavského centra THALION, ktoré sa venuje diagnostike a liečbe chorôb pečene už viac ako 15 rokov.

Fungovanie pečene závisí od niekoľkých faktorov. „Ak chceme správne pochopiť funkciu pečene, jej unikátnosť a nenahraditeľné vlastnosti, musíme sa snažiť súbežne porozumieť aj útvaru, v ktorom pečeň funguje. Predstavte si dokonalý rovnostranný trojuholník, ktorý tvoria tri dokonalo rovnaké uhly a tri dokonalo rovnaké strany. Na jednom vrchole je črevo s črevnou výstelkou, na druhom mikrobiálne osídlenie čreva, teda malé priateľské baktérie osídľujúce tieto miesta a na tretej, hore, na vrchole, je pečeň. Všetky tieto tri veci sú si rovnocenné. Čokoľvek by z tejto schémy vypadlo, alebo by nespolupracovalo, bol by to koniec veľmi dôležitého systému v ľudskom tele. Ak však tieto tri zložky fungujú správne, tak máme zabezpečenú nesmierne dôležitú ochranu,“ upozorňuje ďalej MUDr. Marián Oltman.

O metabolickom syndróme môžeme hovoriť vtedy, ak sú prítomné najmenej tri z piatich abnormalít:

obvod pásu u mužov viac ako 94 cm alebo 80 cm u žien

hladina sérových triglyceridov viac ako 1,7 mmol/l

hladina sérového HDL-cholesterolu pod 1,0 mmol/l alebo u žien pod 1,3

krvný tlak vyšší ako 130 mmHg v systole či 85 mm Hg v diastole

hladina glukózy nalačno vyššia ako 5,6 mmol/l alebo prítomnosť už rozvinutého diabetes mellitus (cukrovky) 2. typu.

Poškodenie pečene môže viesť k fibróze či cirhóze

U nealkoholového stukovatenia pečene (NAFLD) je prvým stupňom steatóza pečene, keď sa v hepatocytoch, teda v pečeňových bunkách, ktoré tvoria až 60-70 % jej objemu a zodpovedajú za väčšinu funkcií, ktoré pečeň vykonáva, akumuluje tuk v podobe kvapôčok. Obrovský počet kvapôčok tak vytvára množstvo konzistencie na rozhraní medzi tukom a cytoplazmou buniek, ktoré sú ľahko preukázateľné ultrazvukom. Vážnym problémom je tiež, ak steatóza pečene prechádza do ďalšieho štádia NAFLD. Tým je nealkoholová steatohepatitída (NASH, ang. non-alcolcoholic steatohepatitis). Pri tomto type ochorenia chorý človek alkohol nepije vôbec, alebo veľmi málo. Nealkoholová steatohepatitída môže prejsť do fibrózy, cirhózy a tiež do hepatocelulárneho karcinómu. Kým jednoduchá steatóza pečene nie je pre svojho nositeľa nebezpečná, nealkoholová steatohepatitída (NASH) je už počiatkom rozvoja cirhózy a teda ochorenia s nezvratnými fatálnymi dôsledkami.

Strava, super hygiena a málo pohybu?

Podľa hepatológa sme vo všeobecnosti prešli na nesprávne zloženie stravy. „Máme takzvanú diétu na západný štýl – „western style diet“ (The Western Pattern Diet (WPD)), ktorá ako jediná z diét škodí. Lebo ináč majú diéty pomáhať. Princíp toho, prečo je WPD škodlivá tkvie v tom, že obsahuje veľmi veľa kalórií, málo vláknin a veľa cukrov. Ak sa vrátime k nášmu zlatému trojuholníku, potom nám musí byť jasné, že ak máme nesprávne zloženie stravy, meníme si aj skladbu baktérií v čreve na menej prospešné a pečeň je v dôsledku toho potom ešte viacej zaťažená. To je prvý krok na ceste, ktorá škodí našej pečeni,“ hovorí MUDr. Oltman.

Hepatológ vidí problém aj v super hygiene. Podľa MUDr. Oltmana žijeme moderným spôsobom života, pri ktorom strácame bezprostredný kontakt s prírodou. Nie sme už tak v styku s pôdou, so zvieratami, upúšťame od farmárčenia a týmto všetkým strácame i kontakt s rôznymi ďalšími baktériami. „Prakticky nás ani nemajú kde osídliť tie správne probiotické baktérie, pokiaľ sa uzatvárame do svojich bytov. A síce sa to snažíme vylepšovať tým, že užívame rôzne super potraviny, ako napríklad toľko spomínanú bryndzu, alebo kvasenú kapustu a podobne, to všetko je správne a veľmi dobré, no, bohužiaľ, len to nestačí. A okrem toho, treba to robiť stále, nielen vtedy, keď zistíme, že nastáva problém,“ pokračuje MUDr. Oltman.

Ďalším problémom je tiež nedostatok pohybu. Podľa hepatológa sa totiž nehýbeme. Súvisí to aj s tým, že dnes máme všetko „po ruke“ a dostupné. „Naše gény sa vyvíjali niekoľko desiatok tisíc rokov na to, aby sme nachádzali potravu a dokázali vďaka tomu prežiť,“ približuje MUDr. Marián Oltman.

Kým v minulosti sme jedli podstatne menej často, dnes si doprajeme. A gény si to pamätajú. „Situáciu, kedy stačí na prežitie jeden pohyb, teda natiahnuť ruku do chladničky, máme asi len posledných 100 rokov. Hovorím tomu smutný príbeh lovcov mamutov. Kedysi bol totiž mamut raz za čas a bolo nepredstaviteľné, aby sa človek toľko nehýbal a jedol tak často a nad mieru. Gény sú z týchto čias poučené, nedajú sa len tak prepísať. Preto, keď príde veľa jedla, dajú signál aby sa nadbytok odkladal. Lenže dnes máme mamuta v chladničke hocikedy a na počkanie, vychutnávame ho niekoľkokrát za deň a jeho prebytky ukladáme v množstvách do tukového tkaniva aj pečene. Mamut je tu nonstop, stále len odkladáme a odkladáme a zrazu je tých zásob v našom tele toľko, že už ich nemáme šancu minúť. Výsledkom je potom nadváha, obezita, hypertenzia, cukrovka a množstvo ďalších súvisiacich ochorení,“ dodáva MUDr. Oltman.

Veda a výskum: Sójové bôby môžu pomôcť pri regenerácii

Významným prostriedkom na podporu regenerácie pečene sa ukazujú esenciálne fosfolipidy, ktoré pochádzajú zo sójových bôbov. Ukázalo sa totiž, že majú takmer identickú stavbu ako membrány väčšiny pečeňových buniek. Táto „náhradná“ stavebná jednotka môže pomôcť pri regenerácii stukovatenej pečene a zlepšiť tak ultrazvukové nálezy a stuhnutosť pečene a tiež významne znížiť hladiny transamináz.

Avšak ani táto cesta nebude účinná, ak sa k nej nepridá plán na zlepšenie celkového životného štýlu. V boji proti chorobám pečene je tak nevyhnutné mať dostatok pohybu a kvalitu stravy bez prebytku nezdravých tukov a cukrov, vrátane „premnoženej“ fruktózy.

Poškodenie pečene definovaný tukom?

Steatózaznamená poškodenie viac ako 5% hepatocytov tukom.

Ak je poškodené do 33% hepatocytov, hovoríme o ľahkej steatóze.

Stredne ťažkámá medzi 34 a 66%.

A ťažká steatózanad 66% hepatocytov poškodených akumulovaným tukom.

Čo hovoria svetové štatistiky?

I keď je NAFLD veľmi rozšírená na všetkých kontinentoch, vedci zaznamenali najvyššiu mieru prevalencie v Južnej Amerike (30%) a na Blízkom východe (32%).

Naopak, najnižšia prevalencia bola hlásená z Afriky (13%). Prekvapením nie je ani rovnaký podiel prevalencie NAFLD medzi USA a Európou (24%).

Zaujímavým zistením však bola relatívne vysoká prevalencia NAFLD nájdená aj v ázijskej populácii (27%).

