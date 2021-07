Zdravá strava každý deň od Antónie Mačingovej to je cesta ku štíhlej postave

Roky sa snažíte trochu schudnúť, ale nejako sa to nedarí. Zdravo sa stravujete, aspoň si to myslíte. Vyhýbate sa mastným jedlám, vyprážaným jedlám, jete zeleninu a ovocie. Občas držíte aj nejakú tú diétu. A stále nič. V množstve informácií na túto tému sa niekedy strácate. Je tu strava, ktorá za vás vyrieši, aké jedlá treba jesť a navyše ich pre vás niekto uvarí.

Antónia Mačingová už roky vyrába jedálne lístky pre všetkých, ktorí chcú žiť zdravšie, netrpieť bežnými civilizačnými chorobami a prirodzene schudnúť.

Antónia Mačingová: „Moje stravovacie programy nie sú diéta. Sú štartom k trvalej zmene stravovacích návykov, zmene, vďaka ktorej budete vyzerať lepšie a cítiť sa lepšie. Táto strava zharmonizuje telo, zlepší imunitu a vitalitu.“

Ako sa teda máme stravovať, aby sme boli zdraví? Pestrá strava nie je o tom, že každý deň budeme konzumovať niečo iné, čo je momentálne v akcii v supermarkete. Beduíni v púšti majú k dispozícii pár základných potravín. Konzumujú kaše, ovocie, čerstvé mlieko a raz za čas mäso. Žiadna nadváha ani civilizačné choroby im nehrozia.

Antónia Mačingová: „Civilizačné ochorenia tam prinesú reťazce s rýchlym občerstvením. My, na rozdiel od nich, máme možnosť vyberať si zo širokej ponuky. Žiaľ, ako to vidíme na stave našej populácie, volíme si kvantitu pred kvalitou. Ľudia sa podobajú obsahu svojich nákupných košíkov. Vyberte si kvalitu! Naučte sa stravovať s biorytmom tela. Doobeda sa telo detoxikuje, podporme to pitným režimom a ľahkými raňajkami. Počas dňa telo prijíma výživu. Po 18.00 hodine by sme ho už nemali zaťažovať. Samozrejme, ľudia, ktorí pracujú v nočných smenách, to majú inak.“

Vo všeobecnosti ale platí, že by sme mali znížiť obsah nasýtených tukov v strave, konzumovať menej cukrov a zaraďovať častejšie do jedálnička vlákninu. Aké chyby robíme a prečo ich robíme?

Antónia Mačingová: „Veríme reklamám a tomu, že si môžeme dopriať všetko, priveľa a stále. Súčasne sa nám podsúva, že následné tráviace problémy vyrieši tabletka. Je pohodlné rozmaznávať chuťové bunky a spoliehať sa na to, že niečo zvonka nám pomôže. A ak to náhodou nefunguje, tak za to môže genetika a presunutie zodpovednosti na lekárov… Ale kto je skutočne zodpovedný za to, ako vyzerám?“

Žijeme v dobe, kedy máme ľahký prísun jedla, jeme priveľa a ani si to neuvedomujeme. Nevieme, že by nám k spokojnému životu stačila aj polovica toho, čo bežne denne zjeme. Ako sa dá vymaniť z nesprávnych stravovacích stereotypov?

Antónia Mačingová: „Hlavne si musíme uvedomiť, že to tak je a že to už nechceme. Dôvody sú zväčša až bolesť alebo choroba. Následná vytrvalosť a disciplína prinesie výsledky. Čím menej kompromisov, tým sa výsledky rýchlejšie prejavia.“

Riešenie prináša aj donáška stravy od Antónie Mačingovej, ktorú si objednáte podľa vášho zdravotného stavu a bude vám chodiť priamo domov. Dostanete tri alebo päť chutných jedál na každý deň vyrobených z čerstvých a kvalitných surovín – a to bez starostí, bez varenia a nakupovania.

Ak chceme chudnúť, vrhneme sa nejakú populárnu diétu, ktorá vedie len ku krátkodobej zmene v doterajších stravovacích návykoch. Dočasne si znížime kalorický príjem, hladujeme a výsledky sú individuálne. Logika hovorí, že ak sa po ich skončení vrátite k predchádzajúcemu spôsobu stravovania, vrátia sa aj pôvodné problémy s váhou a pridanou hodnotou bude zhoršenie zdravotného stavu.

Antónia Mačingová: „Moje knihy majú spoločný názov „Najedzte sa do štíhlosti“. Neznamená to, že to bude o mesiac. Nejde to tak rýchlo! Je v nich súbor krokov, ktoré je dobré zaviesť do celej rodiny. Ak sa naučíte správne voliť stravu, vystúpite z bludného kruhu priberania a následného chudnutia. A spoznáte rozdiel medzi dvomi postupmi: „jesť do pocitu nasýtenia“ a „najesť sa do prasknutia“.

Už Hippokrates povedal, že naše choroby začínajú v črevách. Akú stravu prijímame, tak fungujú naše črevá. Žijú v nich baktérie, ktoré majú na starosti náš imunitný systém. Čo nájdeme vo vašom Diári, Antónia, sú tam recepty na zdravé jedlá?

Antónia Mačingová: Diár bude vaším zrkadlom, ak budete pravdiví sami k sebe. Už od prvého mesiaca zistíte, ako sa v skutočnosti stravujete. Nuž a sto nových receptov je užitočným bonusom. Sú v ňom ukážkové mesiace, ako si poskladať jedálniček, je v ňom bezmäsitá 28-dňová strava pre tých, ktorí už mäso veľmi nemusia. Diár bude vaša osobná „diéta“ počas jedného roka. Potom by ste už mali vedieť, čo vám prospieva a či sa chcete vrátiť k starému spôsobu stravovania.

