Zdravé varenie z vajec? Základom sú kvalitné suroviny

Budovanie imunity nie je jednoduché, základom je nákup kvalitných potravín s dostatočným obsahom živín a vitamínov. Vajíčka sú jednou zo základných surovín a súčasť takmer každého receptu. Slováci ich nakupujú minimálne 1 -2 – krát týždenne. Pozrime sa preto bližšie na ich kvalitu a možné využitie v kuchyni.

Bez vajec by sme toho na tanieri veľa nevykúzlili, sú totiž súčasťou mnohých obľúbených tradičných receptov a zároveň aj zdrojom potrebných živín. „Z hľadiska výživy majú množstvo benefitov, obsahujú veľké množstvo makroživín aj mikroživín, všetkých 9 esenciálnych aminokyselín, ktoré sú podstatné pre ochranu a budovanie svalovej hmoty. Patria medzi biologicky najkvalitnejšie a najlepšie využiteľné zdroje bielkovín,“ upresnil odborné informácie výživový expert MUDr. Boris Bajer.

Foto: Babičkin dvor

Môžeme teda pokojne tvrdiť, že vajcia tvoria základ jedálnička Slovákov. No ako sa hovorí, nie je vajce ako vajce. Na trhu je dnes skutočne široký sortiment. Podľa čoho sa teda pri ich nákupe orientovať? V prvom rade si všímajte dátum spotreby, vyhnete sa tak možným nástrahám v podobe salmonely. Ďalším dôležitým faktorom je pôvod vajec. V minulosti tie zo zahraničia čelili škandálom, ktoré spochybnili ich bezpečnosť a kvalitu. Na tieto prípady pravidelne upozorňuje aj Únia hydinárov Slovenska. Najviac sa negatívne preslávili poľské či holandské vajcia s obsahom salmonely, plesní, karcinogénnych látok a v posledných rokoch aj s vysokým obsahom zakázaných dioxínov a fipronilu. Slovenské vajcia tento problém nemali, aj to môže byť dôvod, prečo ich uprednostňuje až 88 % Slovákov. Potvrdil to reprezentatívny prieskum realizovaný na jeseň 2020. Slováci sa podľa výsledkov už pomerne dobre orientujú v označení pôvodu krajiny na škrupine vajíčka, no medzery majú ešte vo vedomostiach o spôsobe chovu. Podľa prieskumu sa čoraz viac zaujímajú o humánne podmienky sliepok a namiesto klietkových vajec preto postupne rastie dopyt po podstielkových či tých z voľného výbehu. Ak sa však vrátime späť do kuchyne k receptom, Slovákom najviac chutia v podobe miešaných vajec, tzv. praženice.

Foto: Babičkin dvor

Skutočne pestré možnosti prípravy vajec začínajú raňajkovým menu a to od jednoducho uvarených na mäkko, zapracovaných do rôznych pomazánok, slanej či sladkej omelety, lievancov alebo ľahkých piškótových koláčov. Korenie a čerstvé bylinky dodajú aj tým klasickým jedlám nový rozmer, preto neváhajte experimentovať a objavovať pestré chute. Na obed môžete zvoliť polievky, ktorých súčasťou je aj vajíčko. Okrem klasickej rascovej vylepší napríklad zemiakovú s kôprom či krémovú hubovú. Nezaobídete sa bez neho pri tradičnom trojobale, no skvelé sú aj v rôznych zapekaných zeleninových či mäsových výdatných receptoch. Večera ponúka opäť mnoho možností pre využitie vajec. V šaláte či obloženom chlebíčku, na hrianke, plnené aj stratené, s cestovinou, alebo v už spomínanej praženici. Okrem šunky, slaninky, syrov ich vyskúšajte kombinovať netradične napríklad s avokádom, tofu, lososom, kaparami, rukolou, prípadne recept dochutiť rôznymi domácimi dresingami a studenými omáčkami. Nezabudnite, keď sú vajcia v chladničke, hlad vás neprekvapí. Studená i teplá kuchyňa ponúka každodenné inšpirácie od predjedla až po dezert, preto dbajte najmä na kvalitu pôvodu a čerstvosť vajec.

