Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu

Náročné jarné a momentálne aj jesenné obdobie znamená, že doma trávime oveľa viac času, ako sme zvyknutí. Či už tým, že nepracujeme z kancelárie, ale z domu, alebo tým, že sa zatvorili školy a deťom sa stal školou práve domov. Novej situácii sme sa dokázali prispôsobiť, no takisto to znamená, že mnohí z rodičov varia doma viac než kedykoľvek predtým.

„Počas domácej karantény rodiny hľadajú spôsoby, ako zapojiť deti do domácich aktivít, čo môže zahŕňať práve varenie či pečenie. Zapojenie detí do prípravy jedla im môže dať jednak pocit, že sú súčasťou celého procesu a zároveň ich to môže povzbudiť, aby vyskúšali nové zdravšie variácie,“ hovorí Susan Bowermanová, riaditeľka pre vzdelávanie v oblasti výživy spoločnosti Herbalife Nutrition.

Tipy na recepty pre zaneprázdnené rodiny

Aj keď zapojenie detí do prípravy jedál sa môže javiť skôr ako prekážka než pomoc, môže tiež pomôcť navodiť pocit akéhosi „normálu“, počas ktorého si deti dokonca osvojujú nové zručnosti. Práca v kuchyni znamená učiť sa o odmerných jednotkách či hmotnosti, o nasledovaní krokov pri príprave jedla a v neposlednom rade aj o čítaní receptov. Výskumy poukazujú napríklad na to, že pomoc pri príprave jedla môže deti povzbudiť v tom, aby skúšali jesť zdravšie jedlá (zdroj: Mayoclinic.org). Podľa správy Washingtonskej univerzity konzumujú tí, čo varia doma (zdroj: Sciencedaily.com), stravu s menším obsahom kalórií, cukrov a tukov.

Foto: Herbalife Nutrition

Vytvorte si rutinu

Nemusíte mať každý týždeň „pizzové utorky“ či „špagetové stredy“, no môžu byť dobrým vodítkom, ak vám náhodou dôjdu nápady. Venujte deň či dva skôr tomu, ako budete jesť a nemusí to byť nutne o tom, čo budete jesť – skúste napríklad „bezmäsitý pondelok“ alebo si raz týždenne dajte na večeru raňajkové menu.

Urobte si kolekciu receptov

Použite systém, ktorý vám funguje, či už to znamená, že recept vystrihnete z časopisu a založíte do svojho receptáru alebo si ho jednoducho označíte záložkou na internete na vašom počítači či smartfóne. Určite odporúčam mať samostatnú zložku, kde máte vaše obľúbené rýchlovky, ktoré chutia celej rodine. Môžete ísť aj o zábavnú aktivitu pre deti, ktoré si takto budú sami zbierať recepty a vytvoria si tak vlastnú kuchársku knižku.

Na nákup raz týždenne

V tomto období čelíme zavádzaniu mnohých reštrikčných opatrení. No či už sú v platnosti v celej krajine alebo len v niektorých regiónoch, predsa len mnoho ľudí svoj pohyb mimo domu obmedzilo skutočne len na to nevyhnutné. Aj z toho dôvodu je preto veľmi dôležité si napríklad návštevu potravín dobre naplánovať, s čím bezprostredne súvisí aj zoznam potravín, ktoré treba kúpiť. Zoznam pripravte spolu s rodinou, skontrolujte, či vám v chladničke, mrazničke alebo v špajze nedochádzajú niektoré zo surovín – napríklad na prípravu rýchlej polievky či cestovín v prípade nečakanej situácie. Čo by nemalo chýbať: fazule v konzerve, tuniak a paradajky, mrazené ovocie, zelenina, mäso ako hydina či ryby, vajcia, v chladničke jogurt, mlieko či nízkotučný syr. Ovocie a zeleninu si vyberajte najmä podľa toho, ktoré vydrží najdlhšie – ide napríklad o citrusy, jablká, mrkvu, brokolicu, karfiol, kapustu, zeler či papriku.

Foto: Herbalife Nutrition

Každý s úlohou

Možno vie vaša polovička lepšie narábať s nožom, tak bude ideálna na krájanie surovín. Malé deti môžu miešať či pomáhať pri vážení ingrediencií, zvyšok môže pridať ruku k dielu tým, že dá kuchyňu pekne do poriadku. Prideľovanie úloh by však určite nemalo byť za trest, tak verím, že každý si nájde to svoje bez väčšieho reptania.

Foto: Herbalife Nutrition

Myslite rýchlo a ľahko

Koľkokrát ste kúpili cuketu či akúkoľvek inú zeleninu s tým najlepším úmyslom, len aby ste neskôr boli svedkami jej postupného hnitia niekde schovanej vo vašej chladničke? Jednou z možností je napríklad siahnuť po mrazenej zelenine, umytom listovom šaláte či po predvarenom a ochutenom mäse, ktoré vám pomôžu skrátiť čas prípravy aj samotného varenia.

Pripravte raz, varte dvakrát

Ak viete, že nakrájanú cibuľu, cesnak či zeleninu použijete vo viac než jednom jedle počas týždňa, nakrájajte toho viac a to, čo nespotrebujete, môžete odložiť do chladničky a budete to mať nabudúce hneď poruke.

Môžete si takisto uvariť viac ryže či pripraviť viac quinoe a čo zostane, dáte zamraziť a neskôr s ďalším jedlom akoby ste našli. Grilovaná ryba sa môže hodiť na viac než len jedno jedlo, na druhý deň ju môžete kľudne hodiť do šalátu, či na cestoviny.

Dotiahnite to do dokonalosti

Pripravujte jedlá, ktoré obsahujú vyvážený pomer bielkovín, zeleniny a škrobov. Zvážte prípravu polievok, jedál s cestovinovým základom či dusené jedlá.

Zmeny tým správnym smerom sa pravdepodobne neudejú cez noc, najmä ak sa ďalší členovia rodiny zdráhajú pridať. Ale ak začnete zľahka a v malom a vybudujete tie správne základy pre svoju rodinu, ste na dobrej ceste. Pri experimentovaní sa nezabudnite aj zabaviť. Možno nakoniec budete sami prekvapení, že vám zdravšie variácie chutia viac!

O Susan Bowermanovej

Foto: Herbalife Nutrition

Susan Bowermanová, MS, RD, CSSD, CSOWM, FAND, je riaditeľkou pre vzdelávanie a školenia v oblasti výživy spoločnosti Herbalife Nutrition. Je jednou z hlavných autoriek na blogoch spoločnosti I Am Herbalife Nutrition a Discover Good Nutrition.

Susan je registrovanou dietologičkou, držiteľkou dvoch certifikátov rady Akadémie výživy a dietetiky – je certifikovanou špecialistkou na športovú dietetiku a certifikovanou špecialistkou na obezitu a reguláciu hmotnosti a je tiež členkou Akadémie.

Susan získala svoj bakalársky titul s vyznamenaním z biológie na University of Colorado a magisterský titul so zameraním na stravovanie a výživu na Colorado State University. Následne absolvovala stáž zameranú na dietetiku na University of Kansas. Intenzívne sa venovala učeniu, vytvorila tiež vzdelávacie programy pre jednotlivcov, skupiny a odvetvie v oblasti jej expertízy, vrátane podpory zdravia, regulácie hmotnosti a športovej výživy.

Susan bola tiež konzultantkou pre v tej dobe Los Angeles Raiders (dnes Las Vegas Raiders) počas 6 sezón a 2 roky prispievala svojím stĺpčekom do sekcie zdravia v denníku Los Angeles Times. Je spoluautorkou 23 výskumných štúdií, 14 knižných kapitol a je tiež spoluautorkou 2 kníh vydaných pre verejnosť „What Color is Your Diet?“ (2001) a „The L.A. Shape Diet“ (2004), ktorých autorom je David Heber (knihy boli vydané vydavateľstvom Harper Collins).

