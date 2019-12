Zdravie ako najdôležitejší benefit pre zamestnanca

Spoločnosť Therapy House ponúka ojedinelý produkt – laserovú terapiu, ktorá spája zdravie, prevenciu a riešenie dlhodobých ťažkostí akými sú akútne chronické, poúrazové či iné bolesti kĺbov, svalov, chrbtice a väzív.

Spoločnosť vznikla v roku 2017 a bola založená za účelom implementácie inovatívnych laserových technológií do terapeutickej praxe. Therapy House na to používa laserové prístroje 4. triedy, ktoré sú najvyššou výkonnostnou triedou svojho druhu. Laserová liečba je vedecky potvrdenou metódou, je výbornou alternatívou namiesto užívania liekov proti bolesti a zápalu. Medzi hlavné indikácie patria bolesti súvisiace so zranením alebo ochorením chrbtice, degeneratívne poškodenie kĺbov spojené so zápalom a bolesťou a tiež poškodenia svalov a šliach. Ošetrenia sú vhodné ako pre ľudí so sedavým zamestnaním, manuálne pracujúcich či aktívnych a vrcholových športovcov.

Foto: Therapy House (3452)

Prostredníctvom Therapy House zamestnávatelia vedia poskytnúť svojmu zamestnancovi benefit, ktorý za krátky časový interval dokáže zmierniť až vyriešiť choroby z nadmerného, dlhodobého a jednostranného zaťaženia – označované ako „choroby z povolania“. Benefit je možné uplatňovať aj zo sociálneho fondu a spoločnosť vám vie pomôcť s efektívnym využívaním prostriedkov, nastavením spolupráce a správnym načasovaním podľa dostupnosti vašich zamestnancov. Na úvod spoločnosť odporúča zamestnávateľom vyskúšať štartovací balík, ktorý si môžete otestovať a zistiť tak záujem o tento benefit medzi zamestnancami. Pre viac informácii navštívte stránku https://therapyhouse.sk/.

Foto: Therapy House (3452)

