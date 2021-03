Zdravotná poradňa: Ako zistím, či som prekonala COVID-19?

Viackrát som sa stretla s niekým, kto bol COVID pozitívny. Ja som však mala zakaždým negatívny výsledok antigénového testu. Je môžné, že som toto ochorenie už prekonala? Ako to môžem zistiť?

Odpovedá Matej Štepiansky, PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera:

To, že ste bola vždy po kontakte s pozitívnym na Covid-19 negatívne testovaná môže znamenať aj to, že ste sa dostatočne chránili alebo máte dobre fungujúci imunitný systém. Alebo aj to, že máte v tele už vytvorené protilátky, ktoré vás chránia, čo znamená, že ste ochorenie už prekonali a ani ste o tom nemuseli vedieť. Podiel asymptomatických (pacientov bez príznakov) je u ochorenia Covid-19 relatívne vysoký.

To, či ste sa už s ochorením stretli, môžete zistiť testom na vyšetrenie protilátok na Covid-19, ktorý sa robí odberom z krvi. Protilátky konkrétne IgG trieda vzniká v organizme asi 14. deň od nakazenia a ostáva v tele týždne až mesiace po prekonaní nákazy. Avšak u pacientov, ktorí si ochorením prešli ľahko a bez príznakov sa zväčša tvorí len veľmi malé množstvo protilátok, a tak test nemusí ich prítomnosť dokázať. Naši poistenci majú možnosť absolvovať test na prítomnosť protilátok na Covid-19 so zľavou 25 percent z ceny testu. Testovanie odhalí, či sa po prekonaní ochorenia vytvorili v krvi testovaného protilátky na Covid-19, a tak môže byť pred ďalšou nákazou chránení. Všetko o teste sa dozviete na www.dovera.sk/test.

Zdroj: Dôvera

Informačný servis