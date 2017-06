Zdravotné poisťovne by mali súťažiť o poistencov, Beblavý a Mihál navrhujú zľavy

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Zdravotné poisťovne by mohli poistencom poskytovať zľavy z poistného.

Vyplýva to z návrhu zákona nezaradených poslancov NR SR Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála, ktorý prerokoval parlament v prvom čítaní. Cieľom poslancov je vytvoriť skutočnú cenovú súťaž o poistenca medzi zdravotnými poisťovňami.

Odmena za dodržanie liečebných podmienok

Ako vysvetlili poslanci ešte v máji na brífingu, návrh zákona umožní zdravotným poisťovniam ponúkať dospelým poistencom zľavy zo zákonného zdravotného poistenia. Zľavy sa budú vyplácať spätne po skončení roka. Poisťovne budú môcť zľavy odlíšiť podľa toho, čo poistenec robí pre svoje zdravie. “Poisťovňa napríklad ponúkne, že každému vráti 30 eur ročne, ale nefajčiarovi vráti 40 eur a darcovi krvi 60 eur. Zakázané budú naopak diskriminačné podmienky – napríklad vek či pohlavie,” vysvetlil Beblavý. Podľa neho by poisťovne postupne mohli pripraviť veľmi účinné programy, kde budú môcť odmeňovať dodržiavanie liečebných podmienok pri drahých chronických ochoreniach, a tak ušetriť veľa peňazí.

Zdravotné poisťovne by podľa návrhu poslancov museli každoročne zverejniť ponúkané zľavy vopred, aby sa poistenci podľa nich mohli rozhodovať. “Chceli sme systém, ktorý bude zrozumiteľný a prinesie čo najmenej komplikácií. Poisťovne ľuďom dopredu povedia, či a za čo dostanú zľavy a tí potom budú mať po splnení podmienok právny nárok. Budú im vyplatené v rámci zúčtovania zdravotného poistenia alebo aj samostatne,” vysvetlil Mihál.

Nástroje vo viacerých krajinách

Mihál zdôraznil, že poskytnutie zľavy alebo vrátenie časti poistného chcú nastaviť solidárnym spôsobom. “To znamená, že nebude výška tej zľavy, výška tých vrátených finančných prostriedkov viazaná na výšku odvodov konkrétneho poistenca, ale bude poskytovaná absolútnou sumou,” ozrejmil poslanec.

Ministerstvo zdravotníctva však takýto nápad odmieta. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová nedávno v reakcii uviedla, že ministerstvo dlhodobo podporuje aktivity zamerané na prevenciu a zdravý životný štýl. “Nástroje, ktoré motivujú ľudí k vyššej zodpovednosti za vlastné zdravie, už implementovali zdravotné systémy viacerých krajín. Rezort zdravotníctva rovnako zvyšovanie zodpovednosti občanov za svoje zdravie plne podporuje,” poznamenala. Na druhej strane je podľa nej nevyhnutné pomenovať aj to, kde existuje reálny priestor na takúto finančnú motiváciu, a aké zdroje by na to mali byť použité. Ministerstvo zdravotníctva je toho názoru, že verejné zdravotné poistenie je solidárne a tieto zdroje by mali ostať v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti (to znamená, že z týchto zdrojov by nemali byť vyplácané tzv. “cashbacky“ poistencom.