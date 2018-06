Zdravotné poisťovne vracajú doplatky za lieky, poistencom zaplatia o vyše milión eur viac

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začala posielať klientom doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

Ako informovala zdravotná poisťovňa, nárok na ne za 1. štvrťrok 2018 vznikol 177 815 poistencom, ktorí za obdobie január až marec prekročili ochranný limit spoluúčasti. Všeobecná zdravotná poisťovňa im vyplatí spolu viac ako 3,53 milióna eur, čo je o takmer 1,5 milióna eur viac ako to bolo za posledný štvrťrok 2017.

Dve skutočnosti

Takmer 64 % z tejto sumy (2,26 milióna eur) rozdelí VšZP medzi poberateľov invalidných dôchodkov, držiteľov preukazu ZŤP a invalidných poistencov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok.

Približne 800 tisíc eur pôjde na účty poberateľov starobných, výsluhových a predčasných starobných dôchodkov a osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ale nevznikol im nárok na dôchodok.

„Pod vyššiu sumu doplatkov za prvé tri mesiace tohto roka takmer o 1,5 milióna eur v porovnaní s doplatkami za posledný štvrťrok 2017 sa podpísali dve skutočnosti. A to rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa limit spoluúčasti po novom vzťahuje, ako aj rozšírenie úhrnnej výšky úhrad poistenca, do ktorej sa okrem liekov od 1. januára 2018 započítavajú aj zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia,“ objasnila zdravotná poisťovňa. Ak je nárok na doplatok nižší ako tri eurá, VšZP o túto sumu navýši poistencovi úhradu v ďalšom kalendárnom štvrťroku.

Vrátia peniaze zdravotne poisthnutým

V prípade Dôvery ide o 51 tisíc poistencov a o sumu 1,1 milióna eur. Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 11 458 dôchodcov, 30 477 držiteľov preukazu ZŤP, 9 001 detí do 6 rokov veku a 276 detí do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím.

„Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 215-tisíc eur dôchodcom, 557-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 344-tisíc eur deťom do 6 rokov veku a 4 400 eur deťom do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím,“ informoval PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

Union zdravotnej poisťovne sa týka 11 509 úhrad v celkovej výške 212 255,10 eura. Z toho deťom ZŤP vráti 1 025,60 eura, deťom do 6 rokov 41 320,50 eura, ZŤP dospelým 93 676,72 eura, invalidom 48 312,42 eura a dôchodcom 27 919,86 eura.