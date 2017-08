Zdravotníci v bratislavskom NÚSCH podali hromadnú výpoveď, sú medzi nimi aj špičkoví špecialisti

BRATISLAVA 25. augusta (WebNoviny.sk) – V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave podalo hromadnú výpoveď 11 zdravotníckych pracovníkov. Na piatkovom brífingu o tom informoval minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

“Sú tam lekári, sestry a iné odbornosti. Ide predovšetkým o oddelenie rádiodiagnostickej a intervenčnej rádiológie,” povedal minister. Podľa neho sú medzi nimi aj špičkoví špecialisti v oblasti rádiodiagnostickej a intervenčnej rádiológie. “Považujem to za nie náhodu,” zdôraznil.

Dôvod výpovede nepoznajú

Generálneho riaditeľa NÚSCH minister zdravotníctva požiadal, aby mu vypracoval dopad rizík tohto kroku do budúcnosti. Výpovede zamestnanci podľa neho podali k 1. novembru tohto roka. “Žiaľ, disponujem informáciou o tom, že tento tím by sa mal presunúť do centra v Medissime, čo považujem osobne pre mňa až za neprijateľné,” zdôraznil.

Ako pokračoval, svoj tím požiadal, aby mu preveril, prečo takáto situácia nastala. Informácie o vzniknutej situácii by mal mať začiatkom budúceho týždňa. “Vzápätí oznámim aj personálne dopady, ako k tomu pristúpime,” tvrdí Drucker. Podstatné je podľa neho to, aby NÚSCH po týchto hromadných výpovediach nepociťoval žiadne ohrozenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Nájomný vzťah

ProCare Medissimo je nemocnica v bratislavskej Petržalke. Je súčasťou siete zdravotníckych zariadení ProCare, ktoré patria do portfólia investičnej skupiny Penta. Hovorca ProCare tomáš Kráľ odmietol akúkoľvek spojitosť s hromadnými výpoveďami zamestnancov ústavu. “Ani jeden zo spomínaných zamestnancov neprechádza do spoločnosti ProCare, alebo do inej spoločnosti patriacej pod skupinu Penta Investments,” zdôraznil Kráľ.

Ako pokračoval, spoločnosť CINRE, ktorú zastupoval Ivan Vulev (jeden z lekárov, ktorý dali výpovede), oslovila ProCare pri hľadaní vhodných priestorov na dlhodobý komerčný prenájom. “Keďže nemocnica s poliklinikou Medissimo takýmito priestormi disponovala, s CINRE sme sa dohodli na nájomnom vzťahu. Okrem nájomného vzťahu nie je naša skupina akokoľvek spojená s aktivitami CINRE a jej predstaviteľov,” uzavrel Kráľ.