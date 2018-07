Zdravotný stav podnikateľa Jozefa M. z kauzy skrachovaných nebankoviek preveria štyria znalci

BRATISLAVA 2. júla (WebNoviny.sk) – Predsedníčka senátu trestného kolégia Najvyššieho súdu SR uznesením z 20. júna pribrala vo veci obžalovaného podnikateľa Jozefa M. do znaleckého skúmania štyroch znalcov v odbore zdravotníctvo a farmácia.

„Dôvodom je preverenie, či obžalovanému zdravotný stav dovoľuje účasť na verejnom zasadnutí. Podľa výsledku znaleckého dokazovania bude súd postupovať ďalej v zmysle trestného poriadku,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Tresty potvrdil najvyšší súd

V kauze skrachovaných nebankových spoločností Špecializovaný trestný súd odsúdil Dávida Brtvu na deväť rokov, Patrika Pachingera na sedem rokov a Jozefa M. na deväť rokov väzenia. Brtvovi a Pachingerovi tresty už potvrdil Najvyšší súd SR.

V prípade Jozefa M. rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže sa na odvolací súd nedostavil zo zdravotných dôvodov a následne bol vylúčený na samostatné konanie. Podľa rozsudku Jozef M., Dávid Brtva a Patrik Pachinger vytváraním falošných pohľadávok voči nebankovým spoločnostiam v období medzi septembrom 2001 a februárom 2002 spôsobili týmto inštitúciám škodu 448 miliónov vtedajších slovenských korún. Zo zatvorených pobočiek nebankových spoločností sa obohatili o 53 miliónov korún.

Činnosť trojice podľa obžaloby riadil Jozef M., ktorý „zadával úlohy a zabezpečoval prostriedky“. Vtedajší majitelia spoločností Dávid Brtva a Patrik Pachinger zase falšovali potrebné dokumenty. K usvedčeniu Jozefa M., Dávida Brtvu a Patrika Pachingera dopomohli aj svedecké výpovede vrátane výpovedí odsúdených Vladimíra Fruniho a Mariána Šebeščáka.

Zachovanie základných ústavných práv

Pachinger po potvrdení rozsudku Najvyšším súdom SR požiadal o odklad nástupu na výkon trestu o jeden mesiac zo zdravotných dôvodov, čomu súd vyhovel. Po vypršaní lehoty však Pachinger na výkon trestu nenastúpil, keďže Najvyšší súd SR zrušil príkaz na dodanie jeho, ako aj odsúdeného Dávida Brtvu na výkon trestu.

Dôvodom bolo zachovanie ich základných ústavných práv, a to najmä práva na rozhodnutie o ich žiadostiach, konkrétne žiadosti o odklad výkonu trestu, o ktorej rozhodoval Špecializovaný trestný súd, a žiadosti o podmienečné prepustenie, o ktorej rozhodujú súdy, v obvode ktorých by mali odsúdení vykonať trest.

V prípade Pachingera je to Okresný súd Bratislava I a v prípade Brtvu Okresný súd Trnava. ŠTS nakoniec 31. mája zamietol žiadosť Pachingera a Brtvu o odklad výkonu trestu a súčasne vydal príkaz na ich dodanie do výkonu trestu. Polícia v tejto súvislosti dnes Pachingera zadržala a eskortoval ho do výkonu trestu.