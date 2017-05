Zdravý úsmev a čistý domov na jedno nabitie

Bratislava, 9.5.2017 ( WBN/PR ) – Pri kúpe batériového vysávača Ergorapido a jeho následnej registrácii do 30. 6. 2017 získate ako darček Oral-B PRO 790 s dvomi elektrickými zubnými kefkami v balení s praktickým cestovným puzdrom.

Zrod Ergorapida transformoval trh

Ak si do vášho domu často pozývate návštevy a neustále niečo kuchtíte, alebo máte v kuchyni malých pomocníkov, ktorí sa radi hrajú s múkou a vy ju vidíte rozsýpanú všade naokolo, určite vysávate častejšie ako len raz do týždňa. Vyťahovať veľký vysávač kvôli každej omrvinke nebaví nikoho, preto bol vyvinutý model určený na rýchle a každodenné upratovanie.

Správanie zákazníkov pri upratovaní sa zmenilo – namiesto pravidelného upratovania veľkých priestorov dávajú ľudia prednosť okamžitému upratovaniu menších plôch. V roku 2004 Electrolux vyvinul prvý model akumulátorového vysávača Ergorapido a reagoval tak na meniace sa potreby a zvyky pri vysávaní. Spoločnosť sa stala pionierom v zavedení nového segmentu – bezdrôtového vysávača – na trh. Ergorapido je ručný vysávač poháňaný batériou, ktorý je natoľko pekný, že sa nemusí schovávať do skrine. Keďže je tyčový, dokonale sa hodí na boj s každodennými nečistotami. Bezchybne povysáva parkety aj koberce, ľahko sa ovláda a dostane sa aj do ťažko prístupných miest.

V roku 2007 sa dostala na trh druhá generácia vysávača s výrazne vyšším výkonom a novým vzhľadom. Dnes je dostupná tretia generácia radu Ergorapido. Táto generácia z roku 2012 je obohatená o patentovanú samočistiacu technológiu rotačnej kefy BrushRollCleanTM, vďaka ktorej odstráni namotané vlákna z kefy jednoduchým zošliapnutím pedála na hubici. Modely z najnovšieho radu sú výkonnejšie a disponujú 18-voltovou verziou lítiovej HD Turbo Power batérie, ktorá sa postará o kratší čas nabíjania a dlhší prevádzkový čas. Tento praktický a bezkáblový vysávač má navyše aj odnímateľnú ručnú jednotku, s ktorou v priebehu okamihu povysáva stôl, gauč či kút v kuchyni.

Trvalo len 10 rokov, kým Ergorapido prekonal magickú hranicu 10 miliónov predaných kusov na celom svete vo viac ako 70 krajinách sveta – od Argentíny až po Austráliu. Právom sa tak považuje za najdostupnejší batériový vysávač a jeden z najlepšie predávaných vysávačov vôbec. Prieskum Electroluxu ukázal, že až 85% zákazníkov uprednostňuje najnovšiu generáciu tohto vysávača pred jeho predchodcom, ktorý bol už vtedy najpopulárnejším vysávačom vo svojej triede. Úspech Ergorapida potvrdzuje, že zákazníci všade vo svete oceňujú inovatívny produkt. Elektrické zubné kefky nie sú o nič menej populárne.

Oral-B

Keď uzrel svetlo sveta vysávač Ergorapido, elektrická zubná kefka oslavovala už 43. narodeniny. Prvý bezdrôtový a nabíjateľný model elektrickej zubnej kefky predstavila spoločnosť General Electric v roku 1961. V umývaní zubov išlo o revolúciu. Rovnako ako bol Ergorapido vyvinutý pre potrebu neustáleho čistenia domácnosti, aj elektrická zubná kefka zmenila dovtedajší spôsob umývania zubov a vznikla pre potrebu neustáleho čistenia chrupu.

Spojenie zdanlivo nespojiteľného

Už 13 rokov mení Electrolux svet vysávania a vo svojom segmente to robí aj spoločnosť Procter & Gamble so značkou Oral-B. Inovatívny systém každodenného čistenia, jednoduché ovládanie a samostatne stojaci dizajn a nabíjateľná batéria sú spoločnými vlastnosťami oboch produktov. Prednosťou Ergorapida je lítiová batéria; pri PRO 790 je to tlakový senzor a profesionálny časovač. Čo sa teda skrýva za spojením Ergorapida a zubnej kefky Oral-B? V prvom rade je to snaha o posun a zdokonaľovanie produktov v daných segmentoch. Tak ako Oral-B zmenil správanie a zvyky pri čistení zubov, Ergorapido je reakciou na zmenu spôsobov starostlivosti o domácnosť pre dosahovanie lepšieho a zdravšieho prostredia.

Zopár zaujímavostí

• Spoločnosť Braun začala používať značku Oral-B pre elektrické zubné kefky v roku 1984.

• Inovatívny vzhľad zabezpečil Ergorapidu už niekoľko dizajnových ocenení:

– Red Dot: 2005, 2008, 2014

– Plus X Award: 2011, 2012, 2014

– iF Design Award: 2005, 2008, 2014

– Design S Award: 2006

– Good Design Award (Japan): 2007

– víťaz nezávislého spotrebiteľského testu v Nemecku: 2016

• Ergorapido ZB3230P získal pečať British Allergy Foundation Seal za to, že znižuje obsah alergénov v ovzduší (roztoče, peľ) a je vhodný aj pre alergikov.

Viac informácií o ponuke nájdete na: http://mojelectrolux.sk/2017_ergorapido_oralb/.