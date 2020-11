Združenie sudcov Slovenska rešpektuje zásahy v akcii Víchrica, musí sa rešpektovať prezumpcia neviny

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) rešpektuje oprávnenia orgánov činných v trestnom konaní a považuje za neakceptovateľné akýmkoľvek spôsobom zasahovať do ich zákonných kompetencií. Uviedol to pre agentúru SITA predseda ZSS Juraj Sopoliga v súvislosti so zadržaním sudcov počas akcie Víchrica Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Neakceptujú korupciu sudcov

Sopoliga pre agentúru SITA dodal, že stavovská organizácia sudcov už v minulosti zdôraznila, že je pre ňu neakceptovateľná a odsúdeniahodná existencia korupcie sudcov.

„Musíme ale jednoznačne zdôrazniť podstatnú skutočnosť, že v období, keď je sudca podozrivý z korupcie musíme odmietať reakciu k jednotlivým stíhaným osobám výrokmi, ktoré by podnietili verejnosť uveriť, že stíhaná osoba je vinná. Takéto vyjadrenie, o vine stíhanej osoby, by jednoznačne znamenalo, že združenie hrubo porušuje ústavný princíp prezumpcie neviny, ktorý je úplne v zhode so záväznou úpravou Listiny základných práv a slobôd i príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu SR,“ uzavrel Sopoliga.

Viacero obvinených počas akcie

Špecializovaný trestný súd už na konci októbra poslal do väzby Zoroslava K., bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu SR Jarmilu U. a bývalého sudcu Davida L. Tých zadržala NAKA počas akcie Víchrica. Sú obvinení zo zločinu prijímania úplatku, prípadne zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu.

Polícia okrem toho zadržala aj sudkyne Okresného súdu Bratislava I Katarínu B. a Otíliu D. a sudcu Najvyššieho súdu SR Jozefa K. U nich sú tiež podozrenia z korupčnej trestnej činnosti. Tomuto zásahu predchádzala akcia Búrka, pri ktorej zadržali bývalú štátnu tajomníčku Moniku J., sudkyňu Denisu C. a sudcu Richarda M. spolu s ďalšími sudcami.