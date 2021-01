Želáte si do nového roku zdravie? Vieme, kde ho nájdete

Pravidelne zlyhávate v dodržiavaní novoročných predsavzatí? Možno aj preto, lebo sa snažíte niečo si zakázať. V roku 2021 si pre zmenu niečo sľúbte.

Predchádzajúci rok načrel poriadne hlboko do energetických rezerv každého. Obmedzenia, zrušené dovolenky, improvizované pracovné podmienky, zavreté fitness i wellness centrá spravili mnohým škrt cez zabehnuté spôsoby, ako si nájsť chvíľku na zrelaxovanie sa, čas len pre seba a svoje zdravie.

Dlhodobý stres a psychická únava, ktorá sa v minulom roku dotkla takmer každého si vyberá svoju daň na celkovom pocite zdravia a vitality. Poznáte to určite sami na sebe – ťažko sa lieči v prostredí, z ktorého ste už chorí. Zbaľte sa a zmeňte ho. To je jediný naozaj účinný recept na stres, vyčerpanie a z neho prameniace bolesti pohybového aparátu, ktoré sú v mnohých prípadoch dokázateľne spojené s vyčerpaním psychických síl.

Hovoríme vám z duše?

Máme pre vás tip na miesto, ktoré je na dosah ruky a na prvý pohľad vás očarí svojou unikátnosťou. Prostredie piešťanského Kúpeľného ostrova už celé desaťročia láka slovenskú i svetovú klientelu, ktorá okúsila neuveriteľnú liečivú silu tunajších geotermálnych zdrojov.

Sľubujem si, že…

To, že obmedzenia sa úderom nového roka skončia vám sľúbiť nevieme. No vy môžete z aktuálnej situácie vyťažiť maximum a sľúbiť si, že aj počas trvania obmedzení vyplývajúcich z pandémie využijete všetky dostupné možnosti na zregenerovanie fyzických i psychických síl. V Kúpeľoch Piešťany sa vám to zaručene podarí. Už v dávnej minulosti využívali na úľavu od ťažkostí slávne panské rody Thurzovcov či Pálffyovcov. Dobré meno si kúpele udržali dodnes nie len u nás doma, ale i vo svete.

Foto: Ensana Health Spa Hotels

Účinky chýrneho piešťanského sírneho bahna a termálnej vody vyvierajúcej z hĺbky až 2000 metrov môžete vyskúšať na vlastnej koži. Zážitok z pobytu v jednom z hotelov siete ENSANA HEALTH SPA HOTELS je znásobený vynikajúcou gastronómiou, kuchyňou, ktorá vyhovie i dietetickým potrebám či želaniam klientov a v neposlednom rade si užijete aj profesionálny prístup personálu s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní tej najkvalitnejšej a skutočne liečivej starostlivosti.

Medzi najobľúbenejšie pobytové balíčky hostí piešťanského Kúpeľného ostrova patrí Tradičná liečba a Komplexný kúpeľný pobyt light, no na výber máte zo širokej ponuky liečebných kúpeľných pobytov so zameraním na zdravotné ťažkosti pohybového aparátu a nervovej sústavy.

V novom roku môžete absolvovať jeden zo špecializovaných kúpeľných pobytov –Imuno štart pobyt, Zdravé dýchanie, alebo Respiračno – rekondičný pobyt. Keď túžite po ochutnávke toho najlepšieho, čo piešťanský Kúpeľný ostrov ponúka, rezervujte si napríklad Testovaciu kúru.

Foto: Ensana Health Spa Hotels

Navnadili sme vás? Dúfame, že svoje novoročné predsavzatia si budete dávať najmä so zreteľom na zdravie. Nezabudnite efektívne oddychovať, dbajte na prevenciu chorôb, v kvalitných slovenských kúpeľoch posilnite svoju imunitu a doprajte si oddych, ktorý obzvlášť po náročnom roku príde vhod.

Hotely zo siete ENSANA sa v novom roku tešia na vašu návštevu. Darujte zdravie sebe či svojim blízkym v zdravotníckom zariadení, kde sú dodržané tie najvyššie hygienické štandardy. Bezpečnosť pobytu zaistí i testovanie všetkých hostí pred ubytovaním a dôsledné denné dodržiavanie protipandemických opatrení bez obmedzovania komfortu hostí.

Všetky potrebné informácie o pobytoch a možnosti rezervácie nájdete na stránke www.ensanahotels.com/piestany.

